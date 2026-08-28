به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های نماز جمعه امروز در مصلای اردبیل گفت: چین به طور کامل متوجه است که جنگ اصلی و آینده آمریکا با چین است یعنی اگر آمریکا بر نفت ایران مسلط شد برای جنگ با چین آماده می‌شود به همین جهت چین برای دفاع از خود به مقابله با تحریم‌های آمریکا آمده و قانون تصویب کرده که هر کس با استناد به تحریم آمریکا از اجرای قرارداد‌ها استنکاف کند، او را تحریم خواهد کرد.

آیت الله سید حسن عاملی با تاکید بر اینکه اوضاع دنیای معاصر ثابت کرد که با قوه قهریه، خشونت و زیر پا گذاشتن اخلاق و مواثیق بین المللی نمی‌توان دنیا را مدیریت کرد افزود: آمریکا خود را قدرت اول دنیا می‌داند و ترامپ با همین قدرت و با شعار‌های دهن پرکن و با خشونتِ تمام وارد مدیریت دنیا شد، اما نتوانست نه مشکل غزه را حل کند، نه مشکل لبنان را به جایی برساند، نه مشکل یمن، نه جنگ اوکراین و نه جنگ ایران را به جایی برساند.

وی گفت: این روز‌ها ترامپ به دلیل اوضاع وخیم سوخت در آمریکا و اروپا و فشارِ کشور‌های حاشیه خلیج فارس به آمریکا و قرائن بسیار هشدار دهنده انتخابات آمریکا، سراغ ایران واسطه می‌فرستد؛ ما از مسئولان محترم یک مطالبه جدی داریم و آن اینکه با اقتدار کامل با آن برخورد کنند، چون ذره‌ای انفعال شروط دشمن را به ما تحمیل خواهد کرد.

خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: همه ما می‌دانیم که آمریکا با ادعای نجات ایرانیان و کمک به آنان وارد جنگ شد در حالی که تا حال از هیچ وسیله‌ای علیه ملت ایران مضایقه نکرده و تروریسم اقتصادی جنگ بسیار عریان و نفرت آور علیه ملت ایران است؛ اما آمریکا و اسرائیل بدانند که ملت ایران با تشدید فشار اقتصادی روی حاکمیت ملی و استقلال خود معامله نخواهد کرد و این ملت با مقاومت، استقامت، تحمل و صبر داغ بزرگی بر دل شما خواهد گذاشت.