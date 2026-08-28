



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نماز جمعه اهل سنت شیراز با تاکید بر وحدت و انسجام مسلمانان و تبریک هفته وحدت اظهار داشت: همین وحدت موجب دشمنی دشمنان اسلام شده است چراکه آنها را از اهداف خود دور می‌کند.

او افزود: اگر امروز همه امت اسلام در کنار هم بودند رژیم پلید صهیونی به همین راحتی ۶۰ هزار نفر از برادران و خواهران بی گناه اهل سنت را در غزه به شهادت نمی‌رساند لذا از این جهت وحدت امری مهم و حیاتی است.

عزیزی خاطرنشان کرد: وحدت از عمق اعتقادات مکتب نبوی برخاسته و همه مسلمانان باید برای نجات مکتب اسلام به این موضوع اهمیت دهند چراکه امری ضروری، شرعی، سیاسی و اجتماعی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: آمریکا به همان اندازه که دشمن شیعه هستند دشمن اهل تسنن نیز هست چراکه اعمال آنها در افغانستان، غزه، لبنان و ایران و جنایت‌های ایشان، نشانگر این موضوع بوده است.

عزیزی در پایان تصریح کرد: امروز باید با پرهیز از تعصبات قومی و قبیله‌ای بیش از پیش موجبات وحدت و انسجام مسلمانان را فراهم کرد که باید با افتخار گفت در استان فارس به مدد وجود انسان‌های فرهیخته و شریف، این وحدت کاملا مشهود است.