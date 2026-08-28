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جرائم بیمهای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث، همزمان با هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بهصورت ۱۰۰ درصدی بخشوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در راستای اجرای بند «۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی جرائم بیمهای، جرائم مربوط به بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه، با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشمول بخشودگی شده است.
این طرح با هدف تسهیل خرید بیمهنامه شخص ثالث، کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از اقشار مختلف جامعه و توسعه فرهنگ بیمه اجرا میشود.
بر اساس این طرح، بخشودگی جرائم از ابتدای هفته دولت تا پایان روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ و به مدت ۱۲ روز ادامه خواهد داشت.
این بخشودگی صرفاً مشمول دارندگان وسایل نقلیهای است که بیمهنامه شخص ثالث یکساله خریداری کنند.
دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث میتوانند در مهلت تعیینشده برای تهیه بیمهنامه اقدام کنند و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بهرهمند شوند.