روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: پس از گذشت شش ماه، به نظر می‌رسد ایران قدرتمندتر شده است، در حالی که اهداف آمریکا همچنان نامشخص است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این روزنامه آمریکایی افزوده: بعید است واشنگتن بتواند با جایگزین کردن جنگ اقتصادی به جای اقدام نظامی، راهبرد تهران را تغییر دهد.

در این گزارش آمده: ترامپ در اولین روز جنگ به مردم ایران وعده آزادی در سریعترین زمان ممکن را داد حالا پس از شش ماه، دولت او در تلاش است با افزایش فشار اقتصادی، آنها را فقیرتر کند. این روزنامه همچنین نوشت پنهان کردن شکست آشکار آمریکا در وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های واشنگتن ، دشوار است؛ زیرا جمهوری اسلامی نه‌تنها پابرجا مانده، بلکه عملاً کنترل تنگه هرمز را در دست دارد،نفوذ منطقه‌ای خود را تقویت کرده و برخی کشورها نیز در تلاش‌اند روابط خود را با تهران از سر بگیرند.

نیویورک‌تایمز در ادامه تأکید کرد: که اعتبار آمریکا نزد متحدانش، و همچنین وجهه ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری که از جنگ‌های پرهزینه و بی‌پایان در خاورمیانه پرهیز می‌کند، آسیب دیده است.