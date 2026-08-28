به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت: مازندران با ثبت ۶۶ طرح قابل افتتاح و حجم سرمایه‌گذاری ۳۰۲۳۵ میلیارد ریالی، موفق به کسب رتبه سوم کشور در شاخص سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی شد. ‎

اسداله تیموری‌یانسری، از رتبه سوم کشوری در شاخص حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های قابل افتتاح خبر داد و اعلام کرد که این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی منسجم و همراهی فعالان بخش کشاورزی استان است.

تیموری‌یانسری با اشاره به جزئیات این طرح‌ها گفت: ۶۶ طرح عمرانی و تولیدی در حوزه‌های آب‌خاک، دامپروری، گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون کشاورزی، با مجموع اعتبار هزینه‌شده ۳۰ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال، آماده بهره‌برداری رسمی است.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، این طرح‌ها به‌طور مستقیم برای ۳۷۳ نفر و به‌طور غیرمستقیم برای ۲۹۸۲ نفر اشتغال‌زایی کرده و ۵۰۷۴ خانوار روستایی و عشایری از منافع آن بهره‌مند خواهند شد که گامی مؤثر در جهت توانمندسازی معیشت روستاییان است.

مدیرکل جهادکشاورزی استان با تأکید بر نقش این سرمایه‌گذاری‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: تمرکز بر طرح‌های زودبازده و اشتغال‌آفرین در روستاها، نه تنها به احیای زیست‌بوم روستایی کمک می‌کند، بلکه با کاهش وابستگی به منابع بیرونی، امنیت غذایی پایدار و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها را به دنبال دارد. این موفقیت، نتیجه نگاه راهبردی به ظرفیت‌های داخلی و مشارکت جهادی بهره‌برداران است.