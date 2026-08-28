ارتباط مستقیم مدیران و مردم زمینهساز شناخت بهتر مشکلات است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: ارتباط مستقیم مدیران و مردم، زمینهساز شناخت دقیق مسائل، کمک به حل مشکلات و ارتقای کیفیت خدمترسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر،
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: از تلاشهای مسئولان اجرایی استان، استاندار، معاونان استانداری، مدیران کل و همه کسانی که صادقانه در مسیر خدمت به مردم تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
وی افزود: خدمت به مردم باید با جدیت ادامه پیدا کند و مسئولان در مسیر خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی، همه ظرفیتهای موجود را به کار بگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر مردمداری، ولایتمداری، استکبارستیزی، برنامهمحوری، پیشرفتآفرینی، شناخت و اولویتبندی مسائل جامعه و مشکلگشایی را از عوامل موفقیت دولت دانست و گفت: مردمداری به ویژه در عرصه معیشت و فرهنگ باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری یادآورشد: مردمداری و خدمت به مردم بزرگترین عبادت مسئولان است؛ این مردم از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با ایثار، فداکاری و تحمل مشکلات در کنار نظام ایستادهاند و شایسته است مسئولان با تمام وجود برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
وی با اشاره به برگزاری میزهای ارتباطات مردمی در استان بوشهر گفت: حضور استاندار، مدیران کل و دیگر مسئولان در میان مردم و شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات آنان، اقدامی ارزشمند است و این ارتباط نزدیک میان مسئولان و مردم باید توسعه پیدا کند.
امام جمعه بوشهر ادامه داد: درهای اتاق مسئولان باید به روی مردم باز باشد و مدیران با حوصله و دقت سخنان و مطالبات آنان را بشنوند. اگر موضوعی از نظر قانونی امکان اجرا ندارد، باید صریح و شفاف برای مردم توضیح داده شود و اگر امکان قانونی برای حل آن وجود دارد، مسئولان باید از همه ظرفیتها برای گرهگشایی استفاده کنند.
وی افزود: مردم میتوانند مشکلات و مطالبات خود را به صورت شفاف با مسئولان مطرح کنند و حتی اگر انتقادی دارند، آن را بر اساس اخبار و اطلاعات صحیح بیان کنند تا مسئولان نیز بتوانند مسائل را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ارتباط دوسویه دولت و مردم موجب موفقیت بیشتر در خدمترسانی میشود، گفت: دولت موفق دولتی است که بتواند برای نظام و مردم مشکلگشا باشد و در مسیر حل مسائل جامعه حرکت کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: اسلام دینی جامع است که در درون خود بر رحمت، عدالت، تقوا، اخلاق، مردمداری و خدمت تاکید دارد و در برابر دشمنان نیز بر مقاومت، ظلمستیزی و ایستادگی استوار است.
وی افزود: اسلام در کنار دعوت به عدالت و اخلاق در جامعه، در برابر ظلم و تعرض ایستادگی و برخورد قاطع را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: امروز که جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر جریانهای شرارتطلب ایستادگی میکند، این مقاومت در امتداد سیره و آموزههای پیامبر گرامی اسلام (ص) است و ملت ایران با قدرت از عزت، استقلال و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: وحدت مایه اقتدار جامعه و تفرقه موجب تضعیف قدرت ملی و اقتدار بینالمللی کشور خواهد شد.
امام جمعه بوشهر افزود: دشمنان اسلام و ادیان الهی همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف و تفرقه در جوامع دینی، زمینه تضعیف آنان را فراهم کنند، از این رو همه باید با حفظ وحدت، حول محور ولایت فقیه، منافع ملی و صیانت از حریم ایران اسلامی در کنار یکدیگر باشند.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی از خیران و دستگاههای مسئول خواست از هماکنون برای حمایت از دانشآموزان نیازمند برنامهریزی کنند.
وی گفت: کمک به دانشآموزان بیبضاعت باید در زمان مناسب انجام شود و خیران، نهادهای حمایتی و دستگاههای مسئول با برنامهریزی بهموقع، نیازهای دانش آموزان را رفع کنند.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به وضعیت بازار گفت: مسئولان برای کنترل بازار و قیمتها اقدامات موثری انجام دهند.