به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،استاندار در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های هفته دولت شهرستان بشروی احیای قنوات را از اقدامات مهم دولت در استان دانست و گفت: در دو سال گذشته بیش از ۲۵۸ قنات در خراسان جنوبی احیا شده که این اقدام نقش مهمی در بازگشت آب، رونق کشاورزی و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها دارد.

هاشمی همچنین از توسعه آبیاری نوین در سطح یک هزار و ۳۵۷ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: خراسان جنوبی در اجرای طرح‌های آبیاری نوین رتبه نخست کشور را کسب کرده که این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب انجام می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در بشرویه افزود: در دو سال گذشته ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان دوبانده شده و در شهرستان بشرویه نیز ۱۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دوبانده شده و ادامه این مسیر نیز در حال اجراست.

هاشمی اجرای طرح هادی در ۴۱۶ روستای استان با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات عمرانی دولت عنوان کرد و افزود: در شهرستان بشرویه نیز طرح هادی در ۶۰ روستا اجرا شده است.

هاشمی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: میانگین مصرف برق خراسان جنوبی حدود ۳۵۰ مگاوات است و با وجود ظرفیت تولید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به منظور مدیریت ناترازی انرژی با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در دو سال گذشته ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۸۵۰ مگاوات نیز قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی منعقد شده است که این ظرفیت، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین پایدار انرژی فراهم می‌کند.

هاشمی همچنین با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: در خراسان جنوبی ۱۰۵ پروژه آموزشی با ۴۳۰ کلاس درس در حال اجرا می‌باشد که بیش از ۷۰ درصد آنها به اتمام رسیده است.

وی اجرای پروژه‌های هفته دولت را حاصل همکاری و همدلی همه بخش‌ها دانست و تأکید کرد: هیچ طرحی در استان در جریان حوادث و شرایط دشوار گذشته متوقف نشد و امروز بیش از ۸۰۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۳ همت در استان به بهره‌برداری می‌رسد یا در حال اجراست.