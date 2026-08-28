افتتاح طرح‌های زیرساختی و آغاز طرح های مسکن، انرژی و راه در فارس

افتتاح طرح‌های زیرساختی و آغاز طرح های مسکن، انرژی و راه در فارس





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: هم‌زمان با هفته دولت، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، انرژی، مسکن و راه در شهرستان پاسارگاد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که زمینه ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه پایدار و بهبود رفاه مردم این شهرستان را فراهم می‌کند.

محمود رضایی کوچی در جریان سفر به شهرستان پاسارگاد و افتتاح پروژه‌های هفته دولت، با تبریک این مناسبت به مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: پاسارگاد، شهرستانی تاریخی و دارای جایگاهی ویژه در تمدن، معماری و شهرسازی ایران‌زمین است و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه باید متناسب با ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اقتصادی آن دنبال شود.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان فرمانداری پاسارگاد در سعادت‌شهر افزود: بهره‌برداری از این ساختمان پس از ۱۸ سال، اتفاقی مهم برای شهرستان است و با استقرار کامل کارکنان فرمانداری در آینده نزدیک، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، منسجم‌تر و شایسته‌تر به مردم فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با قدردانی از پیگیری‌های فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان پاسارگاد بیان کرد: پروژه‌های متنوعی در حوزه‌های شهری، روستایی، راه، مسکن و انرژی در این شهرستان در دست اجرا یا آماده بهره‌برداری است که بخشی از آنها در هفته دولت به مردم تقدیم شد.

رضایی کوچی افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی روستای علی‌رسیده را یکی از طرح‌های شاخص این سفر دانست و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، رویکردی راهبردی برای کاهش ناترازی انرژی، تأمین برق پایدار و استفاده از ظرفیت کم‌نظیر تابش خورشید در فارس است.

وی ادامه داد: انرژی خورشیدی، انرژی پاک، در دسترس و کم‌هزینه‌ای است که از طریق پنل‌های خورشیدی به برق تبدیل و وارد شبکه می‌شود. این نیروگاه سه مگاواتی از طریق خط ۲۰ کیلوولت به شبکه متصل شده و می‌تواند در تأمین برق مصرف‌کنندگان محلی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه برای شهرستان پاسارگاد دستیابی به حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی هدف‌گذاری شده است، گفت: نیروگاه سه مگاواتی علی‌رسیده نخستین گام عملی در این مسیر است و پروژه‌ای با ظرفیت ۸۰ مگاوات نیز در مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه پیش‌بینی شده است.

رضایی کوچی افزود: حداکثر مصرف برق شهرستان پاسارگاد حدود ۳۰ تا ۴۰ مگاوات است؛ بنابراین، با تکمیل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه انرژی خورشیدی، این شهرستان در ساعات اوج تابش می‌تواند افزون بر تأمین نیاز خود، پشتیبان توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی نیز باشد.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در بخش انرژی تصریح کرد: پراکندگی نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان و استقرار آنها در نزدیکی مراکز مصرف، تاب‌آوری شبکه برق را افزایش می‌دهد. نیروگاه‌های تجدیدپذیر مکمل نیروگاه‌های حرارتی هستند و توسعه آنها در استانی مانند فارس که از ظرفیت بالای تابش خورشید برخوردار است، ضرورتی اقتصادی و زیرساختی محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین از افتتاح آسفالت معابر روستایی قوام‌آباد، روکش جاده دهنو ـ ابوالوردی و آسفالت روستا‌های بخش پاسارگاد در مبارک‌آباد خبر داد و گفت: توسعه و نگهداری راه‌های روستایی، فرعی و اصلی، از اولویت‌های جدی استان است؛ چراکه ایمنی سفر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات و رونق اقتصادی مناطق را به دنبال دارد.

رضایی کوچی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های فارس اظهار کرد: استان فارس حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار کیلومتر راه شامل مسیر‌های روستایی، فرعی، اصلی و بزرگراهی دارد. بهسازی روکش راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز، ایمن‌سازی محور‌ها و ارتقای راه‌های اصلی به بزرگراه، به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ایجاد و تقویت کریدور‌های ارتباطی فارس با استان‌های همجوار از جمله کرمان، اصفهان و یزد، می‌تواند در کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک راه‌ها، افزایش ایمنی، بهبود اقتصاد منطقه و توزیع مناسب‌تر بار ترافیکی مؤثر باشد. ظرفیت‌های ارتباطی پاسارگاد نیز می‌تواند در این شبکه نقش‌آفرین باشد.

معاون استاندار فارس از آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۰ واحدی مسکن امید و پروژه ۲۵۰ واحدی نهضت ملی مسکن در سعادت‌شهر خبر داد و گفت: تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و خانوار‌های واجد شرایط، از برنامه‌های مهم دولت است و اجرای این طرح‌ها با جدیت پیگیری خواهد شد.

رضایی کوچی ادامه داد: کلنگ‌زنی مجموعه‌سازی و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر سعادت‌شهر نیز از طرح‌های مهم این سفر بود که در ارتقای زیرساخت‌های سکونتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفیت زندگی ساکنان منطقه نقش مؤثری خواهد داشت.

وی رونمایی از ناوگان خودرویی شهرداری سعادت‌شهر، کلنگ‌زنی پروژه‌های شهرداری و روستا‌های بخش پاسارگاد و افتتاح واحد‌های مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) را از دیگر برنامه‌های هفته دولت در این شهرستان برشمرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهاد‌های حمایتی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل می‌کند.

رضایی کوچی در پایان با قدردانی از تلاش فرماندار پاسارگاد، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، مسئولان شهرستانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و پیمانکاران پروژه‌ها، تأکید کرد: استانداری فارس با رویکردی میدانی، مسئله‌محور و مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین، پیگیری طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای در همه شهرستان‌های استان را دنبال می‌کند تا آثار این اقدامات به‌صورت ملموس در زندگی مردم نمایان شود.