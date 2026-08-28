مردم ایران عزت را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنند مردم ایران عزت را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنند مردم ایران عزت را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنند مردم ایران عزت را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسین صفوی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با گرامیداشت هفته دولت و تبریک به مسئولان دستگاه‌های اجرایی به شرایط کشور و تحولات اخیر اشاره کردو گفت: شرایط اقتصادی کشور و تحولات آمریکا نیازمند بررسی دقیق است و باید راهبرد‌های مناسب برای مواجهه با این شرایط اتخاذ شود.

امام جمعه موقت رشت، حضور مردم در صحنه حساس کشور را شجاعانه و دشمن‌شکن دانست و تصریح کرد: حضور و حمایت مردم از نظام اسلامی پشتوانه‌ای برای کشور است و این نیروی عظیم مردمی مأموریت‌های بزرگی در پیش دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین صفوی با اشاره به برخی تهدید‌های مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن بر اساس برخی محاسبات و نظریه‌های خود تصور می‌کرد در ساعات اولیه پس از ترور رهبر شهید ایران ، فرماندهان و دانشمندان، می‌تواند زمینه فروپاشی کامل کشور را فراهم کند، اما با رهبری داهیانه و راهبردی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، تلاش نیرو‌های مقتدر مسلح و حضور پرشور مردم محاسبات دشمن را برهم زد.

امام جمعه موقت رشت با تاکید بر پیگیری مطالبات مردم گفت: مردم امروز مطالباتی دارند و مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

حجت الاسلام والمسملین سید محمد حسین صفوی به دغدغه‌های فرهنگی جامعه اشاره و تصریح کرد: مردم ما متدین و علاقه‌مند به فرهنگ اهل‌بیت علیهم السلام هستند و نمی‌پسندند فضای فرهنگی جامعه از ارزش‌های دینی و فرهنگ حسینی فاصله بگیرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با جریان‌های معاند و تروریستی و برخورد قانونی و قاطع با عوامل تهدیدکننده امنیت کشورگفت: مسئولان متولی نباید اجازه دهند امنیت و آرامش مردم مورد تعرض قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسملین سید محمد حسین صفوی با گرامیداشت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) به سالروز نخستین اقامه نماز جمعه توسط پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: نماز جمعه جلوه‌ای از اجتماع باشکوه امت اسلامی است و در نماز جمعه باید حقایق جامعه برای مردم تبیین شود.