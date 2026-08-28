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امام جمعه موقت رشت گفت: مردم ایران عزت را بر ذلت ترجیح میدهند و اجازه نخواهند داد ارزشهای دینی و فرهنگ حسینی در جامعه کمرنگ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجتالاسلام و المسلمین سید محمدحسین صفوی در خطبههای نماز جمعه رشت با گرامیداشت هفته دولت و تبریک به مسئولان دستگاههای اجرایی به شرایط کشور و تحولات اخیر اشاره کردو گفت: شرایط اقتصادی کشور و تحولات آمریکا نیازمند بررسی دقیق است و باید راهبردهای مناسب برای مواجهه با این شرایط اتخاذ شود.
امام جمعه موقت رشت، حضور مردم در صحنه حساس کشور را شجاعانه و دشمنشکن دانست و تصریح کرد: حضور و حمایت مردم از نظام اسلامی پشتوانهای برای کشور است و این نیروی عظیم مردمی مأموریتهای بزرگی در پیش دارد.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین صفوی با اشاره به برخی تهدیدهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن بر اساس برخی محاسبات و نظریههای خود تصور میکرد در ساعات اولیه پس از ترور رهبر شهید ایران ، فرماندهان و دانشمندان، میتواند زمینه فروپاشی کامل کشور را فراهم کند، اما با رهبری داهیانه و راهبردی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، تلاش نیروهای مقتدر مسلح و حضور پرشور مردم محاسبات دشمن را برهم زد.
امام جمعه موقت رشت با تاکید بر پیگیری مطالبات مردم گفت: مردم امروز مطالباتی دارند و مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسملین سید محمد حسین صفوی به دغدغههای فرهنگی جامعه اشاره و تصریح کرد: مردم ما متدین و علاقهمند به فرهنگ اهلبیت علیهم السلام هستند و نمیپسندند فضای فرهنگی جامعه از ارزشهای دینی و فرهنگ حسینی فاصله بگیرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با جریانهای معاند و تروریستی و برخورد قانونی و قاطع با عوامل تهدیدکننده امنیت کشورگفت: مسئولان متولی نباید اجازه دهند امنیت و آرامش مردم مورد تعرض قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسملین سید محمد حسین صفوی با گرامیداشت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) به سالروز نخستین اقامه نماز جمعه توسط پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: نماز جمعه جلوهای از اجتماع باشکوه امت اسلامی است و در نماز جمعه باید حقایق جامعه برای مردم تبیین شود.