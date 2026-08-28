به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات منطقه‌ای کونگ‌فو و هنر‌های رزمی در بخش آقایان و در رده‌های آزاد و نیمه‌آزاد با حضور ورزشکاران استان‌های شمال‌غرب کشور در تبریز برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان، همچنین مناطق آزاد ارس و ماکو حضور داشتند و در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد زمینه برای حضور ورزشکاران توانمند منطقه در رقابت‌های کشوری برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر هر بخش جواز حضور در مسابقات کشوری کونگ‌فو و هنر‌های رزمی را به دست خواهند آورد.