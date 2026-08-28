طرح بازیابی آب معدن طلایه‌داران مس جیرفت با سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و ظرفیت بازیابی روزانه ۱۶ هزار مترمکعب آب، در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در مراسم بهره‌برداری از این طرح گفت: این طرح برای افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش برداشت آب تازه و مدیریت پساب حاصل از فرآیند فلوتاسیون در معدن مس طلایه‌داران جیرفت اجرا شده است.

محمد مجاز سرپرست سازمان صمت جنوب کرمان- هم با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های زیربنایی در بخش معدن، بر لزوم توجه ویژه به مدیریت منابع آب و الزامات زیست‌محیطی تأکید کرد.

محمد مجاز افزود: طرح بازیابی آب شامل دو بخش تیکنر و فیلترپرس است که در مرحله نخست، امکان بازیابی حدود ۶۰ درصد از آب مورد استفاده در فرآیند از طریق بخش تیکنر فراهم شده و با بهره‌گیری از فیلترپرس، این میزان به بیش از ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

بگفته وی: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان و مدت ۱۰ ماه اجرا شده که تیکنر این طرح با قطر ۳۰ متر و حجم ۲۷۸۰ مترمکعب، ظرفیت بازیابی آب حدود ۱۶ هزار مترمکعب در روز را دارد.

سرپرست سازمان صمت جنوب کرمان افزود: کاهش مصرف آب تازه در فرآیند فلوتاسیون، کاهش حجم باطله ورودی به سد باطله و کاهش آلودگی زیست‌محیطی ناشی از نفوذ آب‌های باطله را از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این طرح برشمرد.