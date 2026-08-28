به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندهی انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: مأموران یگان امداد شهرستان زیرکوه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ سلمانی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی به ارزش یک میلیارد و ۳۲۰میلیون ریال را کشف کردند که در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.