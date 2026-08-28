به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محمد عبادی زاده گفت: اتصال هرمزگان به خلیج فارس و دریای مکران (عمان) از ظرفیت‌های مهم برای رونق تجارت، صادرات و واردات است که با توجه به شرایط جنگی و اقتصادی می‌توان و باید از ظرفیت بنادر شرق استان در سواحل مکران بیشتر بهره برد و گمرک‌های قدیمی را نیز دوباره راه انداخت.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود:تجهیز بندر و گمرک گوگسر در لیردف جاسک به عنوان یکی از مطالبات چند ساله مردم منطقه می‌تواند به رونق تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در شرق استان کمک کند.

خطیب جمعه بندرعباس از مسئولان مربوط خواست هر چه سریعتر این بندر و گمرک آن را راه اندازی کنند.

آیت الله محمد عبادی زاده با اشاره به هفته دولت گفت: با وجود مشکلات و تورم دولت توانست با مدیریت شرایط اقتصادی و معیشتی آرامش مردم را به ویژه در جنگ تحمیلی سوم حفظ کند.

وی افزود: ایران قوی نیازمند ملت و دولتی قویست و مردم با حمایت از دولت و دولتمردان نیز با کار جهادی باید کشورمان را در مسیر ایران قوی پیش ببرند.

امام جمعه بندرعباس گفت: ۱۸۰ شب حضور حماسی مردم در خیابان راهبرد دشمنان یعنی ایجاد خلاء امنیتی با استفاده از اغتشاش و آشوب در کشور، ترساندن جریان‌های سازش پذیر از عواقب و تبعات جنگ و کشاندن مسئولان به سمت سازشگری را خنثی کرد.

آیت الله محمد عبادی زاده با تبریک سالروز ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: هفته وحدت فرصتی مغنتم برای تلاش و دستیابی به اهداف نظام اسلامی در تمدن سازی است.

خطیب جمعه بندرعباس در پایان اجرای طرح میدان یار برای ایجاد شور و نشاط در تجمعات شبانه را مفید ارزیابی کرد.