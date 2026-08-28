به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس پیش از برگزاری نماز جمعه امروز شیراز؛ مردم در میز خدمتِ هفته دولت؛ درخواست‌ها و مشکلات خود را بی واسطه از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری کردند. آقای امیری استاندار فارس پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: در شرایطی که در جنگ ۴۰ روزه نقاط مختلف استان هدف دشمن صهیونی آمریکایی بود با همدلی و همراهی مردم مسئولان؛ استان فارس امسال با بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی رتبه نخست کشور را کسب کرد.