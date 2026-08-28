به همت خیر نیک اندیش نهاوند‌ی حاج اصغر شجاعیان به نیابت از پدر مرحومش زمین چمن مصنوعی بزرگ‌مقیاس در هنرستان فنی علم و صنعت نهاوند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ایجاد زیرساخت‌های مختلف در حوزه آموزش و پرورش بویژه طرح‌های ورزشی از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

به همت خیر نیک اندیش نهاوند‌ی حاج اصغر شجاعیان به نیابت از پدر مرحومش حاج حمزه شجاعیان زمین چمن مصنوعی بزرگ‌مقیاس در هنرستان فنی علم و صنعت نهاوند احداث وامروز با حضور وی ومسولان استانی به بهره برداری رسید و تقدیم هنرجویان این هنرستان شد.

برای ساخت این طرح ورزشی حدود ۵ میلیارد تومان که توسط این خیر تامین شده هزینه شده است.

همچنین توسط این خیر نیک اندیش چندین بسته حمایتی در طول سال تهیه ودر اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

محمود خزایی سرپرست آموزش پرورش نهاوند گفت: تاکنون ۵ زمین چمن مصنوعی در متراژهرکدام ۵۰۰ متری در مدارس احداث شده که تا پایان سال به ۱۴ طرح زمین چمن مصنوعی افزایش پیدا می‌کند.

سرانه ورزشی در آموزش پرورش نهاوند تا کنون ۷۶ سانتیمتر مربع هست.



