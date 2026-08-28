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بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان دامپزشکی در قالب رزمایشهای جهادی دولت چهاردهم در ۵۲۰ روستای مازندران ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در قالب این رزمایشها که در دولت چهاردهم در ۵۲۰ روستای مازندران اجرا شد، بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان دامپزشکی به دامداران و بهرهبرداران ارائه شده است.
حمزه آقاپور کاظمی افزود: این خدمات شامل واکسیناسیون هدفمند، آموزش بهرهبرداران بهصورت متمرکز و چهرهبهچهره، سمپاشی دام و اماکن دامی، ویزیت و درمان رایگان و توزیع داروهای تقویتی و درمانی دام بوده است.
این طرحها با هدف دسترسی آسانتر دامداران مناطق محروم به خدمات تخصصی، پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و حمایت از معیشت روستاییان اجرا شده است.