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آخرین شرایط تامین بنزین در کشور

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت در حال حاضر تولید انتقال و توزیع فرآورده با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است به گونه‌ای که توزیع بنزین در کشور به روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر هم رسیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۶:۳۲
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برچسب ها: تامین بنزین ، جایگاه سوخت ، کمبود بنزین
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