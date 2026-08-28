آخرین شرایط تامین بنزین در کشور

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت در حال حاضر تولید انتقال و توزیع فرآورده با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است به گونه‌ای که توزیع بنزین در کشور به روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر هم رسیده است.