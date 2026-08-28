واژگونی خودرو در جاده یاسوج به کاکان یک مصدوم برجای گذاشت.

سقوط خودرو به رودخانه در کاکان شهرستان بویراحمد

سقوط خودرو به رودخانه در کاکان شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عادل رهبریان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت:بعد ازظهر روز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی‌بر واژگونی و سقوط به رودخانه یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ در جاده یاسوج – کاکان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

رهبریان افزود: بلافاصله نجاتگران تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.