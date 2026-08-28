سقوط خودرو به رودخانه در کاکان شهرستان بویراحمد
واژگونی خودرو در جاده یاسوج به کاکان یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عادل رهبریان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت:بعد ازظهر روز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنیبر واژگونی و سقوط به رودخانه یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ در جاده یاسوج – کاکان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
رهبریان افزود: بلافاصله نجاتگران تیم واکنش سریع جمعیت هلالاحمر استان به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این حادثه یک مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل داده شد.