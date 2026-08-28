به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ برای اجرای این طرح به وسعت ۸۰۰ متر مربع ۳۶ میلیارد تومان هزینه شده و گامی مؤثر برای رفع دغدغه‌های زوجهای نابارور و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت در این منطقه است.

مرضیه مهدوی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان- در این مراسم با اشاره به بحران کاهش جمعیت در کشور، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید بارها بر افزایش جمعیت تأکید داشتند، افتتاح این طرح یکی از مهم‌ترین نیازهای منطقه را رفع می کند.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نیز با ابراز خرسندی از افتتاح مرکز درمان ناباروری، اظهار کرد: نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر کشوری است و با راه‌اندازی این مرکز، زوجهای جنوب استان دیگر نیازی به سفرهای طولانی و پرزحمت به کرمان برای درمان ندارند.