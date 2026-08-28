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همزمان با هفته دولت، نخستین مرکز جامع درمان ناباروری در جنوب استان کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ برای اجرای این طرح به وسعت ۸۰۰ متر مربع ۳۶ میلیارد تومان هزینه شده و گامی مؤثر برای رفع دغدغههای زوجهای نابارور و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت در این منطقه است.
مرضیه مهدوی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان- در این مراسم با اشاره به بحران کاهش جمعیت در کشور، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید بارها بر افزایش جمعیت تأکید داشتند، افتتاح این طرح یکی از مهمترین نیازهای منطقه را رفع می کند.
بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نیز با ابراز خرسندی از افتتاح مرکز درمان ناباروری، اظهار کرد: نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر کشوری است و با راهاندازی این مرکز، زوجهای جنوب استان دیگر نیازی به سفرهای طولانی و پرزحمت به کرمان برای درمان ندارند.