۶۰ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی همزمان با هفته دولت در شهرستان دیواندره افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۶۰ پروژه حاصل برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه در دیواندره؛ طرح‌هایی که همزمان با هفته دولت، بخشی از آن به بهره‌برداری و بخشی دیگر نیز عملیات اجرایی‌شان آغاز شده است

طرح‌هایی که در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی، خدماتی و زیرساختی، بخشی از نیاز‌های شهرستان را هدف گرفته‌اند.

تکمیل این طرح‌هامی‌تواند بخشی از نیاز‌های زیرساختی شهرستان را پاسخ دهد و زمینه را برای توسعه متوازن‌تر مناطق شهری و روستایی فراهم کند.