



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ به مناسبت هفته دولت، میزخدمت دولتی‌ها مردم را بی واسطه رو درروی مسئولان نشاند تا مسائل و مطالبات خود را بی واسطه مطرح کنند.

استاندار فارس هم که امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه بود، از این میز خدمت بازدید کرد و گفت: میز خدمت مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی منحصر به هفته دولت نیست و در مناسبت‌های مختلف این میز خدمت برگزار می‌شود.

امیری همچنین در خطبه‌های پیش از نماز جمعه ضمن تبریک آغاز هفته وحدت، با تاکید بر وحدت و انسجام مردم و مسئولان و وحدت شیعه وسنی در کشور و استان گفت: این مهم با راهبرد‌های روشنگرانه و دوراندیشی امام خمینی ره )،قائد شهیدمان و رهبر معظم انقلاب اسلامی در برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، بویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سبب خنثی شدن خدعه‌های دشمنان و راهبرد‌های تفرقه افکن آنان در بین مردم و امت اسلامی شده است.

امیری افتتاح هزارو ۷۰۰ طرح عمرانی با ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان در هفته دولت را یکی از نتایج ثبات و حرکت روبه جلوی دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برشمرد که با وجود شرایط جنگی، هیچ تعلل و توقفی در روند خدمات رسانی و فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد نشد .

امیری افزود: استان فارس در افتتاح طرح‌های هفته دولت تا امروز، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ۷ دستگاه اداره کل امور عشایر فارس، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری، راهداری، نوسازی مدارس، جهاد کشاورزی و آبفا را از دستگاه‌های رتبه اول استان از بین ۴۰ دستگاه مجری طرح‌های هفته دولت نام برد.