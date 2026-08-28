به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس ضمن تبریک هفته وحدت و هفته دولت گفت: اگر نام دولتمردان ما تاکنون ماندگار شد بخاطر پیروی از پیامبر و ائمه اطهار، مردمی بودن، ساده زیستی و حامی مستضعفان بوده است.

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آخوند نوری‌زاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه، توجه مسئولان به مطالبات مردم و مقابله با آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی تأکید کرد.

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حجت‌الاسلام قاسمی، امام جمعه کلاله گفت: وعده ترامپ برای آزادسازی تنگه هرمز با شکست مواجه شد چرا که تنگه هرمز با قدرت برای ایران است و جمهوری اسلامی در این مسیر راهبردی اشراف و کنترل دارد.

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حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه آق‌قلا با اشاره به اینکه تقوای مسئولان و اقدام جهادی، راهکار عبور از مشکلات اقتصادی است از مسئولان خواست: از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کنند.

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حجت‌الاسلام دلبری، امام جمعه علی‌آبادکتول گفت: حضور بی‌نظیر و چشمگیر مردمی در تجمعات شبانه، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت و پشتیبانی بی‌قید و شرط مردم از نظام و انقلاب اسلامی است.

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حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی ضمن اشاره به روز وقف گفت: وقف فریضه بزرگ الهی و صدقه جاریه ماندگاری است که در صورت نهادینه شدن مشکلات جامعه را مرتفع می‌کند.

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حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن هدف آمریکا از فشار اقتصادی بر ایران را سرپوش گذاشتن روی شکست نظامی و تضعیف تاب آوری مردم دانست و بر تقویت وحدت تاکید کرد.

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آخوند اونق امام جمعه اهل سنت ترکمن هم گفت: از آنجا که در عصر کنونی تبلیغات سوء استکبار جهانی مخصوصاً آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش علیه جوامع مسلمان زیاد شده است بر همه مسلمانان لازم است تا خود را با سلاح قدرت مسلح شوند.

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حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت با اشاره به اراده پولادین ملت ایران گفت:اگر در برابر اقدامات آمریکا جنایتکار عقب‌نشینی می‌کردیم، وضعیت کشور کاملاً متفاوت بود، اما امروز صدای ملت ایران، بلندتر و قوی‌تر از گذشته است.

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حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر گفت: ایران قوی گفتمانی فراگیر و فارغ از مرزبندی‌های قومی، مذهبی و جنسیتی است و همه ایرانیان در تحقق این آرمان اشتراک نظر دارند.

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مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر با تبریک هفته دولت گفت: انتظار می‌رود مسئولان در کنار مردم و در حوزه اشتغال و معیشت نیز توجه بیشتری به مطالبات جامعه داشته باشند.

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حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر گفت: باید ابعاد شخصیتی رسول الله برای مسلمانان جهان بخوبی تبیین شودو این امر برعهده همه مسلمانان و مبلغان و همه صاحبان قلم و اندیشه است.

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آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگو و نمونه بارزی از مدیران جهادی هستند و مدیران باید همیشه روش و منش آنان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

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حجت الاسلام بهرامی امام جمعه خان ببین گفت: اگر مسلمانان نسبت به هم کینه ورزی نداشته باشند و متحد باشند دشمنان بالاخص آمریکا و اسراییل نمی‌توانند از کشور‌های اسلامی سوء استفاده کنند.

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حجت الاسلام دیلم امام جمعه موقت بخش بهاران گفت: ملت مبعوث شده ایران درس مقاومت وایستادگی را از امام حسین ع آموخته‌اند و این ملت پای بیعت با رهبر خود هستند.

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حجت‌الاسلام صفایی، امام جمعه شهر انبارالوم گفت: مسئولان باید بدانند خدمتگزاری واقعی به مردم اجر و پاداش الهی دارد.

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حجت‌الاسلام وزیری، امام جمعه موقت شهر دوزین گفت: استقامت و ایمان، رمز پیروزی ملت ایران در برابر هجمه‌های دشمنان است.

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حجت الاسلام سمیعی امام جمعه فاضل‌آباد گفت: این بعثت عمارگونه ملت ایران در بطن خود، با پنج رکن اعتقادی، شناختی، ساختاری، میدانی و آرمان‌خواهی، قوام یافته و خواهد یافت.

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حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: آمریکا و اسرائیل دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و نا امنی و نابودی در کشور هستند ولی همیشه با شکست سنگین در برابر اتحاد مردم رو‌به‌رو می‌شوند.