اغاز عملیات نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شرکت کربنات سدیم فیروز اباد
عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شرکت کربنات سدیم فیروز اباد با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد .
ب
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛عملیات نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شرکت کربنات سدیم فیروز اباد آغاز شد .
این نیروگاه با سرمایه گذاری سی و سه هزار میلیارد ریالی در مدت یک سال ساخته میشود .
مدیر عامل شرکت کربنات سدیم فیروز اباد گفت: در صورت فراهم شدن زیر ساختهای مورد نیاز تا یکسال اینده این نیروگاه به بهره برداری کامل ۹۵ مگاواتی میرسد، هر چند اکنون هم ۱۰ مگاوات از فاز یک این نیروگاه برق تولید میشود .
حُسنی افزود: پنج هزار روز برای راه اندازی این پروژه نیاز خواهد بود و بعد از راه اندازی کامل طرح، برای ۶۰ نفر به طور مستقیم اشتغال زایی میشود.
به گفته مسولان شرکت توزیع برق فارس، از ابتدای دولت چهاردهم، ۲۲۶ مگاوات ازنیروگاههای خورشیدی در استان فارس وارد مدار شده است.