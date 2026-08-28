به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این پیکار‌ها به مناسبت روز ملی کشتی تحت عنوان گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت سرداران و شهدای گرانقدر استان، برگزار شد که به برترین‌ها حکم و مدال تقدیم شد.

نتایج پایانی بدین شرح است:

۲۸ کیلوگرم:

۱-پوریا غلامیان (مازندران)

۲-پارسا کاووسی (مازندران)

۳-امیرعباس بیات (زنجان) و ابوالفضل لطفی (مازندران)

۳۰ کیلوگرم:

۱-نیکان حسین پور (مازندران)

۲-علی علیپور (گیلان)

۳-آراد نظری (مازندران) و مصطفی عسکری (تهران)

۳۲ کیلوگرم:

۱-امیرعلی شکری (مازندران)

۲-امیرعلی رضازاده (گیلان)

۳-عرشیا روشنایی (مازندران) و حمزه ماهان رباطی (مازندران)

۳۵ کیلوگرم:

۱-مهدی محمدی (البرز)

۲-محمدپرهام قاسمپور (گیلان)

۳-امیرعلی چنگاوی (لرستان) و علی صفری (کرمانشاه)

۳۸ کیلوگرم:

۱-حسین یزدانیان (مازندران)

۲-سپهر مهدوی تبار (البرز)

۳-امیرعلی شریفی (مازندران) و مهیار علیزاده (مازندران)

۴۱ کیلوگرم:

۱-آرین یوسف پور (گیلان)

۲-حامد بدرمیران (آذربایجان شرقی)

۳-صدرا جوانبخت (تهران) و امیرعلی میانجی (مازندران)

۴۴ کیلوگرم:

۱-حمیدرضا اعلایی (تهران)

۲-عطا نوروزی (آذربایجان شرقی)

۳-آدرین اسدی (مازندران) و طاهر غفاری (زنجان)

۴۸ کیلوگرم:

۱-روهام یوسفی (البرز)

۲-علیرضا علیزاده (مازندران)

۳-آرتین فلاح (مازندران) و نیما نظری (مازندران)

۵۲ کیلوگرم:

۱-ماهان امامقلی پور (مازندران)

۲-سامیار اسدی (مازندران)

۳-امیرعباس پیری (تهران) و مهدی خورشیدوند (تهران)

۵۷ کیلوگرم:

۱-ابوالفضل عشوری نژاد (مازندران)

۲-یاسین تقی زاده (مازندران)

۳-سپهر عرب (اصفهان) و محمدسام قاسمپور (مازندران)

۶۲ کیلوگرم:

۱-سهیل شریفی (تهران)

۲-امیرپارسا اسماعیل پور (مازندران)

۳-اهورا عبدی (گیلان) و محمدسام هدایتی (مازندران)

۶۸ کیلوگرم:

۱-آراد طاهری (کرمانشاه)

۲-مهدی عیسی احمدی (البرز)

۳-کیان کیانی (مازندران) و علی اصغر محمدی (زنجان)

۷۵ کیلوگرم:

۱-کیان کاظمی (مازندران)

۲-عارف فتحی (تهران)

۳-فرهام شریفی (مازندران) و امیرعلی محمدیان (البرز)

۸۵ کیلوگرم:

۱-امیرعلی خانجانی (مازندران)

۲-کیاراد دستمرد (مازندران)

۳-امیرعلی حامد شورانی (کرمانشاه) و مهدیار لورلور (تهران)

نتیجه تیمی:

۱-مازندران ۲۹۵ امتیاز

۲-تهران ۱۷۶ امتیاز

۳-گیلان ۱۴۴ امتیاز

۴-البرز ۱۱۵ امتیاز

۵-آذربایجان شرقی ۷۸ امتیاز

۶-کرمانشاه ۷۳ امتیاز

۷-زنجان ۵۱ امتیاز

۸-اصفهان ۲۷ امتیاز

۹-لرستان ۲۳ امتیاز

۱۰-فارس ۴ امتیاز