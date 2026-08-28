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در پایان رقابت میان ۳۱۵ کشتی گیر آزادکار خردسال در سالن شهید چمران رامسر، برترینها مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این پیکارها به مناسبت روز ملی کشتی تحت عنوان گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت سرداران و شهدای گرانقدر استان، برگزار شد که به برترینها حکم و مدال تقدیم شد.
نتایج پایانی بدین شرح است:
۲۸ کیلوگرم:
۱-پوریا غلامیان (مازندران)
۲-پارسا کاووسی (مازندران)
۳-امیرعباس بیات (زنجان) و ابوالفضل لطفی (مازندران)
۳۰ کیلوگرم:
۱-نیکان حسین پور (مازندران)
۲-علی علیپور (گیلان)
۳-آراد نظری (مازندران) و مصطفی عسکری (تهران)
۳۲ کیلوگرم:
۱-امیرعلی شکری (مازندران)
۲-امیرعلی رضازاده (گیلان)
۳-عرشیا روشنایی (مازندران) و حمزه ماهان رباطی (مازندران)
۳۵ کیلوگرم:
۱-مهدی محمدی (البرز)
۲-محمدپرهام قاسمپور (گیلان)
۳-امیرعلی چنگاوی (لرستان) و علی صفری (کرمانشاه)
۳۸ کیلوگرم:
۱-حسین یزدانیان (مازندران)
۲-سپهر مهدوی تبار (البرز)
۳-امیرعلی شریفی (مازندران) و مهیار علیزاده (مازندران)
۴۱ کیلوگرم:
۱-آرین یوسف پور (گیلان)
۲-حامد بدرمیران (آذربایجان شرقی)
۳-صدرا جوانبخت (تهران) و امیرعلی میانجی (مازندران)
۴۴ کیلوگرم:
۱-حمیدرضا اعلایی (تهران)
۲-عطا نوروزی (آذربایجان شرقی)
۳-آدرین اسدی (مازندران) و طاهر غفاری (زنجان)
۴۸ کیلوگرم:
۱-روهام یوسفی (البرز)
۲-علیرضا علیزاده (مازندران)
۳-آرتین فلاح (مازندران) و نیما نظری (مازندران)
۵۲ کیلوگرم:
۱-ماهان امامقلی پور (مازندران)
۲-سامیار اسدی (مازندران)
۳-امیرعباس پیری (تهران) و مهدی خورشیدوند (تهران)
۵۷ کیلوگرم:
۱-ابوالفضل عشوری نژاد (مازندران)
۲-یاسین تقی زاده (مازندران)
۳-سپهر عرب (اصفهان) و محمدسام قاسمپور (مازندران)
۶۲ کیلوگرم:
۱-سهیل شریفی (تهران)
۲-امیرپارسا اسماعیل پور (مازندران)
۳-اهورا عبدی (گیلان) و محمدسام هدایتی (مازندران)
۶۸ کیلوگرم:
۱-آراد طاهری (کرمانشاه)
۲-مهدی عیسی احمدی (البرز)
۳-کیان کیانی (مازندران) و علی اصغر محمدی (زنجان)
۷۵ کیلوگرم:
۱-کیان کاظمی (مازندران)
۲-عارف فتحی (تهران)
۳-فرهام شریفی (مازندران) و امیرعلی محمدیان (البرز)
۸۵ کیلوگرم:
۱-امیرعلی خانجانی (مازندران)
۲-کیاراد دستمرد (مازندران)
۳-امیرعلی حامد شورانی (کرمانشاه) و مهدیار لورلور (تهران)
نتیجه تیمی:
۱-مازندران ۲۹۵ امتیاز
۲-تهران ۱۷۶ امتیاز
۳-گیلان ۱۴۴ امتیاز
۴-البرز ۱۱۵ امتیاز
۵-آذربایجان شرقی ۷۸ امتیاز
۶-کرمانشاه ۷۳ امتیاز
۷-زنجان ۵۱ امتیاز
۸-اصفهان ۲۷ امتیاز
۹-لرستان ۲۳ امتیاز
۱۰-فارس ۴ امتیاز