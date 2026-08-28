به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دیدار با «اویس منظور»، معاون وزارت تغییرات اقلیمی و هماهنگی محیط زیست پاکستان، بر ضرورت تقویت مناسبات دوجانبه برای مقابله با چالش‌های اقلیمی تأکید کرد.

در این نشست که در اولان‌باتور مغولستان برگزار شد، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری، بر بازنگری و به‌روزرسانی یادداشت تفاهم‌نامه سال ۲۰۰۳ دو کشور با رویکرد توجه به چالش‌های نوین محیط‌زیستی توافق کردند.

همچنین مقرر شد تا با تعریف طرح‌های اجرایی و مشترک جدید، روند پیگیری برنامه‌ها از طریق کمیسیون مشترک ایران و پاکستان تسریع شود.

دکتر افلاطونی در این دیدار ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال دانش و تجربیات فنی در حوزه‌های جنگل، مرتع و آبخوان‌داری، به اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران اشاره کرد و آن را الگوی مناسبی برای تبادل تجربه و همکاری‌های فنی میان دو کشور دانست.

او همچنین «جنگلداری اجتماعی»، «مدیریت و اطفای حریق جنگل‌ها» و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ذیل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) را از دیگر ظرفیت‌های راهبردی برای گسترش روابط دوجانبه برشمرد.

«اویس منظور»، معاون وزارت تغییرات اقلیمی پاکستان نیز با اشاره به پیوند‌های عمیق تاریخی دو ملت، ضمن قدردانی از کمک‌های ایران در مهار آتش‌سوزی‌های منطقه بلوچستان، روابط دو کشور را فراتر از مناسبات معمول همسایگی توصیف کرد.

در پایان این نشست، پیشنهاد آقای افلاطونی مبنی بر عضویت پاکستان در «مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز» با استقبال گرم هیئت پاکستانی رو‌به‌رو شد و دو طرف توافق کردند فرایند اجرایی این عضویت را در تهران و اسلام‌آباد پیگیری کنند.