میثم عباسپور، داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان

میثم عباسپور، داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ میثم عباسپور بعنوان داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد.

مهدی سیفی و کوروش صارمی هم کمک داوران این مسابقه هستند .

این مسابقه فردا شنبه ۷ شهریور ساعت ۱۹ به میزبانی ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این دیدار را به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی فروش بلیت مسابقات لیگ برتر به نشانی footballeticket.ir تهیه کنند .

بر اساس اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی، ظرفیت تعیین شده برای هواداران میزبان و میهمان به صورت جداگانه در سامانه بارگذاری شده و بلیت‌فروشی صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .