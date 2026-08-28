میثم عباسپور، داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان
میثم عباسپور بعنوان داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ میثم عباسپور بعنوان داور دیدار فجرسپاسی و ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد.
مهدی سیفی و کوروش صارمی هم کمک داوران این مسابقه هستند .
این مسابقه فردا شنبه ۷ شهریور ساعت ۱۹ به میزبانی ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند بلیت این دیدار را به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی فروش بلیت مسابقات لیگ برتر به نشانی footballeticket.ir تهیه کنند .
بر اساس اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی، ظرفیت تعیین شده برای هواداران میزبان و میهمان به صورت جداگانه در سامانه بارگذاری شده و بلیتفروشی صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .