دو طرح گازرسانی و طرح پنل خورشیدی در هفته دولت و در سفر استاندار فارس به شهرستان جویم، افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛در طرح گازرسانی به شهر بلغان با اتصال به شبکه گاز طبیعی، ۳ هزار خانوار از گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

همچنین طرح پنل خورشیدی با اعتباری افزون بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در شهرستان جویم و در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار شد.

لازم به ذکر است طرح پنل خورشیدی تمامی مشترکین برق شهرستان جویم را پوشش می‌دهد و گامی مهم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.