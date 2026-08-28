به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابت‌های کشتی فرنگی رده سنی خردسالان چهارمین جشنواره کشتی پایه در سالن شهدای کشتی گیر تنکابن برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۱۸۳ کشتی گیر از استان‌های مختلف به مناسبت روز ملی کشتی، گرامیداشت هفته دولت و نکوداشت سرداران و شهیدان مازندران به روی تشک رفتند که در پایان این نتایج بدست آمد:

۲۸ کیلوگرم:

۱- نویان یونسی (مازندران)

۲- امیرمحمد کردی (مازندران)

۳-مهیار نجار (مازندران) و مهدی تاری (مازندرن)

۳۰ کیلوگرم:

۱- کیان اسدزاده (مازندران)

۲- کریم نتاج حامی (مازندران)

۳-امیرحسین هادی‌لو (البرز) و سینا احمدی (مازندران)

۳۲ کیلوگرم:

۱- تقی محمدطا‌ها زاده (مازندران)

۲- امیرعباس احمدی (مازندران)

۳- شهروز آرجی (قم) و پژمان سالخورده (مازندران)

۳۵ کیلوگرم:

۱-مهدیار نصیری (مازندران)

۲-محمدصادق عیدی (اردبیل)

۳- امیرعباس کاویانی (مازندران) و آرتین خاکسار (مازندران)

۳۸ کیلوگرم:

۱- سجاد کریمی (مازندران)

۲- مهیار مجدی (مازندران)

۳-محمد بیگلرین (قم) و امیرصدرا جاویدان (مازندران)

۴۱ کیلوگرم:

۱- اهورا اقابراری (مازندران)

۲-بنیامین محمدپور (مازندران)

۳- مهرسام بهارلو (البرز) و آریا عزیزی (مازندران)

۴۴ کیلوگرم:

۱-محمد اکبریان (مازندران)

۲-امیرمحمد حسین‌زاده (مازندران)

۳-آرسام باباجانپور (مازندران) و محمدحسین روحی (مازندران)

۴۸ کیلوگرم:

۱-امیرمهدی صداقت (اردبیل)

۲-محمدحسین فرهادی (مازندران)

۳-علی اصغر حسینی (مازندران) و محمدحسام مهری (مازندران)

۵۲ کیلوگرم:

۱- آرتین یوسفی (مازندران)

۲-احسان شریفی (مازندران)

۳-ماهان قاسمی (مازندران) و امیرحسین حاجی دون (مازندران)

۵۷ کیلوگرم:

۱-علیرضا عباس‌زاده (مازندران)

۲-ماهان بهرامی (کردستان)

۳-سبحان حاجی آقایی (مازندران) و امیرحسین قمی (مازندران)

۶۲ کیلوگرم:

۱-مهدی رضایی (مازندران)

۲-اسماعیل صدرا محمدپور (مازندران)

۳- رستان زرین‌کمر (مازندران) و آران میکائیلی (قم)

۶۸ کیلوگرم:

۱-امیرستار قمی (مازندران)

۲-سامان صادقی (مازندران)

۳-محمدجواد حسینی (مازندران) و یاسین فضلی (مازندران)

۷۵ کیلوگرم:

۱-رهام قنبری (مازندران)

۲-پارسا آقاجانی (مازندران)

۳-امیرحسین گرگانی (مازندران) و ابوالفضل اقراری (مازندران)

۸۵ کیلوگرم:

۱-کمیل قاسم‌زاده (مازندران)

۲-کیارش حبیبی (مازندران)

۳-امیرعلی عیوضی (قم) و علی اصغر محمدی (اردبیل)

نتایج تیمی:

۱-مازندران ۳۴۵ امتیاز

۲-اردبیل ۱۳۰ امتیاز

۳-قم ۱۲۸ امتیاز

۴-کردستان ۶۶ امتیاز

۵-البرز ۴۰ امتیاز

۶-کرمانشاه ۴ امتیاز

