توسعه زیرساخت ها اولویت نخست مناطق آزاد کشور
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت:بر اساس بند نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نخستین و اصلیترین ماموریت این مناطق، اقدامات مربوط به عمران، آبادانی و توسعه زیرساختها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حسین فروزان در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس اظهار داشت: تامین زمین، برق و گاز از وظایف ذاتی حاکمیت است و نباید به دغدغه اصلی سرمایهگذار تبدیل شود؛ حل این مسائل وظیفه ماست که باید با جدیت در پیگیری آنها باشیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به چالشهای موجود در مسیر توسعه افزود: در حال حاضر در برخی حوزهها از جمله بخش انشعابات و مجوزهای انرژی، فرآیندهای اداری به گونهای است که مدیران محلی ناچار به پیگیری مکرر امور از پایتخت هستند.
وی ادامه داد: این روند باید اصلاح شود تا با تمرکززدایی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، سرعت فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد افزایش یابد.
فروزان با تاکید بر لزوم حمایت عملی از بخش خصوصی گفت: وظیفه ما این است که دست فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را بگیریم و حمایت واقعی بهعمل آوریم.
وی افزود:ارتباط با بخش خصوصی نباید تنها محدود به برگزاری نشستها و جلسات باشد بلکه باید از طریق رفع موانع حقوقی و اداری، حمایت از آنها در عمل محقق شود.
وی با اشاره به لزوم بهرهگیری از نظرات تخصصی در تصمیمگیریهای مدیریتی اظهار داشت: برگزاری جلسات و نشستهای مستمر زمانی به نتیجه راهبردی و ملموس میرسد که از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی استفاده شود و از اتکا به دیدگاههای صرفاً فردی پرهیز گردد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با تاکید بر ضرورت همافزایی میان تمامی نهادهای دولتی و بخش خصوصی از تمامی فعالان اقتصادی خواست تا در مسیر توسعه و عمران مناطق آزاد، با ارائه نظرات کارشناسی خود، در بهبود فرآیندها مشارکت کنند.