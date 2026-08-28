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مسیر مدال، داستان قهرمانان ایرانی در میدان هوش مصنوعی

نشان آوران ایران در المپیاد هوش مصنوعی می گویند فاصله معناداری میان ظرفیت علمی کشور در زمینه هوش مصنوعی و میزان استفاده عملی و گسترده از این فناوری در کشور وجود دارد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۶:۰۸
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برچسب ها: مدال آوری ، هوش مصنوعی
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