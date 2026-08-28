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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از تصادف پراید با اتوبوس در سهراهی سرچم با یک کشته و یک مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی؛گفت:ساعت ۳:۴۰ بامداد امروز ۶ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با اتوبوس در محدوده سهراهی سرچم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات تیرپارک به محل حادثه اعزام شد. پس از ارزیابی صحنه مشخص شد این سانحه ۲۹ حادثهدیده دارد که یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شده است.
نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد فوتشده و مصدوم حادثه را از داخل خودرو رهاسازی کردند. پیکر جانباخته به عوامل انتظامی و مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.