به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی؛گفت:ساعت ۳:۴۰ بامداد امروز ۶ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با اتوبوس در محدوده سه‌راهی سرچم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات تیرپارک به محل حادثه اعزام شد. پس از ارزیابی صحنه مشخص شد این سانحه ۲۹ حادثه‌دیده دارد که یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شده است.

نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد فوت‌شده و مصدوم حادثه را از داخل خودرو رهاسازی کردند. پیکر جان‌باخته به عوامل انتظامی و مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.