به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی در مراسم نماز جمعه کرمان گفت:جریان استکبار سال‌هاست جهان را می‌آزارد و منابع ملت‌ها را غارت می‌کند ؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا با صراحت نام‌ها و عناوین جغرافیایی را تغییر داده و به نام آمریکا مطرح می‌کند و کشور ما نیز در طول تاریخ از آسیب‌های جریان استکبار و استعمار مصون نبوده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به سالروز شکست آمریکا در افغانستان و خروجش از این کشور، افزود امروز نهضت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی ایران و حضور مردم در صحنه، تحولات بزرگی را در تاریخ جامعه انسانی رقم زده ؛ تحولاتی که منشأ بیداری نه‌تنها در جغرافیای جهان اسلام، بلکه در کشور‌های غربی و حتی دانشگاه‌های این کشور‌ها شده است.

امام جمعه کرمان افزود: آمریکا در منطقه با شکست و عقب‌نشینی روبرو شده و این تحولات به برکت نهضت مردم و انقلاب شکوهمند اسلامی رقم خورده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی با اشاره به تضعیف نیرو‌های همکار آمریکا در منطقه، گفت: با زمین‌گیر شدن همکاران و متحدان خائن آمریکا در منطقه که یکی پس از دیگری توان دفاع از خود را از دست داده‌اند، جایگاه مهم و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیش از پیش آشکار شده است.

وی با اشاره به ناکامی برخی برآورد‌های اطلاعاتی غرب درباره جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن دو فرضیه را پیگیری می‌کرد؛ نخست اینکه اگر رأس نظام هدف ترور قرار گیرد، انقلاب اسلامی سقوط خواهد کرد، اما این اتفاق رخ نداد. فرضیه دوم هم این بود که با کشاندن مردم به خیابان‌ها می‌توان زمینه براندازی نظام را فراهم کرد، اما مردم در ماه‌های اخیر با حضور در صحنه، این برآورد‌ها را باطل کردند.

امام جمعه کرمان با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری و تقویت نهاد‌های انقلابی، گفت: دنیا بداند همان‌گونه که مردم به فرمان امام راحل، در شکل‌گیری و تقویت بسیاری از جریان‌های مثبت و نهاد‌های انقلابی از جمله جهاد سازندگی، بسیج مستضعفان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند و امروز قدرت این نهاد‌ها در کنار ارتش قهرمان، جهانیان را مبهوت کرده، در دفاع از انقلاب اسلامی و حمایت و پشتیبانی از رزمندگان نیز محکم و استوار در صحنه خواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تبیین شخصیت ممتاز پیامبر اکرم (ص) و دعوت به وحدت و تقوای الهی، بر ضرورت زنده کردن فضایل اخلاقی آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به دشمنی‌های آمریکا علیه ایران، گفت: اگر دشمن طمع کرده در جبهه ما تفرقه ایجاد کند، مراقب باشید که وحدت ما را نشکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با اشاره به در پیش بودن ایام ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، ایشان را بزرگ‌ترین و والاترین انسان در تاریخ بشریت خواند و گفت: نه پیش از او در این تراز کسی دیده شد و نه پس از او تا ابد انسانی در این جایگاه قرار خواهد داشت.

خطیب جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنانش ، به سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر اشاره کرد و گفت: کسانی که خود آتش‌بیار جریان‌های منحرف غرب بودند، این عالم خدوم و مجاهد را ربودند تا صدای حق را در لبنان خاموش کنند، اما این اتفاق نیفتاد، زیرا جریان حق همیشه طرفدارانی دارد و خداوند بستر را برای ترویج حق‌طلبی فراهم می‌کند.

وی همچنین از آزادگان و مفقودان که سال‌هایی از عمر خود را در زندان‌ها یا در راه دفاع از ارزش‌ها گذراندند تجلیل کرد و افزود: برخی‌ها در دنیا با تکبر و زورگویی می‌خواهند شهرت پیدا کنند، اما آزادگان و مجاهدان، جان خود را پای دفاع از حق گذاشتند تا در پیشگاه خدا سرفراز باشند.