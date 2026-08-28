به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، به مناسبت هفته وحدت مراسم روز جشن وحدت در بندر ترکمن برگزار شد. در پایان از فعالان فرهنگی تجلیل شد.

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آخوند ایوب قزل مدرس حوزه علمیه عرفانی قازانقایه در مراسم جشن وحدت در مسجد جامع این روستا بر حفظ وحدت وهمدلی مسلمانان تاکید کرد.

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همچنین جشن وحدت با حضور علمای تشیع واهل سنت در نگین شهر برگزار شد.

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مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان در یادواره شهدای شهرستان کلاله گفت: دشمن میخواهد بین ملت ما تفرقه بیاندازد و ما با اتحاد ووحدت خود این نقشه شوم دشمنان را شکست خواهیم داد.