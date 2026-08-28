پخش زنده
امروز: -
طرح های عمرانی، اقتصادی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت با اعتباری افزون بر ۵۲۰ میلیارد تومان در شهرستان پاسارگاد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان پاسارگاد گفت : در هفته دولت، عملیات اجرایی احداث دو نیروگاه خورشیدی در روستاهای قوامآباد بخش مرکزی و کردشول در بخش پاسارگاد آغاز شد؛ طرحهایی که مجموعاً در زمینی به مساحت ۹ هکتار و با ظرفیت تولید ۶ مگاوات برق احداث می شوند.
زینلیان در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرحها گفت: برای احداث هر یک از این دو نیروگاه خورشیدی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهد شد و مدت زمان پیشبینیشده برای اجرای کامل هر طرح، ۱۲ ماه است.
او افزود: با توجه به تعهد پیمانکاران، تلاش میشود حدود دو سوم عملیات اجرایی این نیروگاهها تا پایان امسال به اتمام رسیده و این میزان از ظرفیت تولید برق وارد مدار شبکه شهرستان پاسارگاد شود.
زینلیان با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این طرحها گفت: با راهاندازی این دو نیروگاه، برق مورد نیاز حدود هزار و ۲۰۰ خانوار و ۱۰ واحد تولیدی و کارخانه شهرستان تأمین خواهد شد
فرماندار شهرستان پاسارگاد بیان کرد: توسعه زیرساختهای انرژی، بهویژه استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند زمینه را برای توسعه صنعتی این شهرستان و جذب سرمایهگذاران جدید فراهم کند و سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری برای اجرای طرحهای تولیدی در پاسارگاد اقدام کنند.
او ادامه داد : همچنین در هفته دولت یک واحد گلخانه تولید سبزی و صیفی به مساحت ۷ هزار و ۱۰۰ مترمربع نیز در شهرستان پاسارگاد به بهرهبرداری رسید که برای احداث این واحد گلخانهای ۱۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری و تمامی هزینه آن توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تأمین شده است.
زینلیان بیان کرد : با بهرهبرداری از این گلخانه، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده است و گامی دیگر در مسیر توسعه کشاورزی نوین، افزایش بهرهوری منابع و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان برداشته شد.
فرماندار شهرستان پاسارگاد بیان کرد : همچنین یک واحد مسکن روستایی به نمایندگی از ۱۸۱ واحد مسکن روستایی که در یک سال گذشته در این شهرستان احداث و نوسازی شدهاند، افتتاح شد .