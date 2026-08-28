پخش زنده
امروز: -
مردم استان مرکزی در همدلی با هموطنان، تولیدکنندگان و خادمان خود، کمتر از سال گذشته برق مصرف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با همکاری و مدیریت مردم مصرف برق استان مرکزی چهار درصد کاهش یافت.
مجتبی داودآبادی مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر به خبرگزاری صداوسیما گفت هر سال مصرف برق در کشور و استان مرکزی افزایش چهار درصدی نسبت به سال قبل داشته که امسال با اجرای طرحهای مدیریت مصرف و همکاری مردم نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه میزان مصرف برق در استان نسبت به سال قبل چهار درصد هم کاهش یافته است.