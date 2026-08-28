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حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، در مصلی کیش، گفت: اتحاد و حضور مردم، مهمترین عامل مقابله با توطئههای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در جمع نمازگزاران جمعه کیش، گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند بین مردم، نسلها و مردم و مسئولان اختلاف ایجاد کند.
استاد حوزه و دانشگاه، گفت: مردم در شرایط سخت اقتصادی باید بیشتر به یکدیگر کمک و افراد توانمند نیز از نیازمندان و اقشار ضعیف حمایت کنند.
او افزود: نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی به اختلاف و ناامیدی در جامعه منجر شود؛ زیرا دشمن تلاش میکند از فشارهای معیشتی برای ایجاد شکاف اجتماعی استفاده کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، مجاهدت در عرصههای مختلف را، راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دانست و گفت: مجاهدت فقط در میدان نظامی نیست و هر فرد میتواند در مسئولیت خود برای مقابله با دشمن تلاش کند.
او گفت: تربیت فرزند، همسرداری، فرزندآوری، کار صادقانه، فعالیت علمی و فرهنگی و خدمت به مردم، از جمله عرصههای مجاهدت است.
استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به تجربه ملت ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران با وجود جنگ، تحریم، فتنه و فشارهای مختلف، در صحنه ماندهاند و از کشور و انقلاب خود دفاع کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، با اشاره به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم گفت: حدود ۸۵ سال پیش، نیروهای بیگانه وارد کشور شدند و مردم برابر اشغال ایران عملاً تماشاگر بودند، اما امروز ملت ایران با تربیتیافتگی در مکتب ولایت، برابر فشارهای دشمن ایستادگی میکنند.
او، ضعف تربیت را یکی از عوامل شکلگیری آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: تربیت انسانهای مؤمن، بصیر و مسئولیتپذیر، جامعه را برابر تهدیدها مقاوم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، با اشاره به جایگاه علمی امام جعفر صادق (ع) گفت: منظور از چهار یا پنج هزار شاگرد امام صادق (ع)، حضور همزمان همه آنان پای درس حضرت نیست، بلکه شاگردان به صورت فردی و گروهی نزد ایشان میآمدند و معارف اهلبیت (ع) را فرا میگرفتند.
استاد حوزه و دانشگاه، افزود: نگرانی دشمن از امام صادق (ع)، صرفاً آموزش معارف دینی نبود؛ بلکه دشمن از تربیت انسانهایی نگران بود که بتوانند جامعه اسلامی را تقویت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، با اشاره به روایت امام صادق (ع) درباره یاران حضرت گفت: افزایش تعداد پیروان کافی نیست و آنچه جامعه اسلامی به آن نیاز دارد، تربیت انسانهای مؤمن و آماده برای حضور در میدان است.
او درباره فعالیت جریانهای انحرافی هشدار داد و گفت: دشمن با استفاده از ظرفیت رسانهای و حمایت از برخی افراد و جریانها، برای ایجاد نمونههای جعلی و بدل تلاش میکند و مردم باید در تشخیص حق از باطل هوشیار باشند.
استاد حوزه و دانشگاه، تأکید کرد: حفظ ایمان، اتحاد، حضور مردم، مجاهدت و مقاومت، راه مقابله با فشارها و توطئههای دشمن است و نباید اجازه داد مشکلات، وحدت و انسجام جامعه را تضعیف کند.