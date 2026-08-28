معاون وزیر امور خارجه، در واکنش به اظهارات متوهمانه ترامپ درباره تنگه هرمز، وی را بیماری خواند که به توصیه روانشناسان باید ۲۴ ساعته تحت نظر باشد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر امور خارجه، در واکنش به اظهارات متوهمانه ترامپ درباره تنگه هرمز، وی را بیماری خواند که به توصیه روانشناسان باید ۲۴ ساعته تحت نظر باشد

آقای کاظم غریب آبادی در پیامی در فضای مجازی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور آمریکا ، نوشت: اسکیزوفرنی⁩ نوعی اختلال روان پریشی پیچیده و حاد است که با اختلال در تفکر و درک تحریف شده از واقعیت متبلور می‌شود و شایع‌ترین علامت آن نیز ⁧ توهم⁩ و ⁧ هذیان⁩ است.