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مردم شهرستانهای استان اصفهان در یکصد و هشتادمین موج بعثت، با حضور در اجتماع شبانه، بر تداوم همراهی با آرمانهای انقلاب و ایستادگی در مسیر ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مردم حاضر در میدان گفتند که با اتحاد و هبستگی در مقابل تهدیدها و فشارهای اقتصادی دشمن ایستادگی خواهند کرد و تا شکست کامل دشمن و گرفتن انتقام خون رهبر شهیدمان در صحنه خواهند ماند.
حضور مستمر مردم در شهرهای مختلف استان اصفهان ۶ ماهه شد حضوری که به صحنهای برای نمایش همدلی، انسجام و همراهی اقشار مختلف مردم در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تبدیل شده است.