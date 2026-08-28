مردم شهرستان‌های استان اصفهان در یکصد و هشتادمین موج بعثت، با حضور در اجتماع شبانه، بر تداوم همراهی با آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در مسیر ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مردم حاضر در میدان گفتند که با اتحاد و هبستگی در مقابل تهدید‌ها و فشار‌های اقتصادی دشمن ایستادگی خواهند کرد و تا شکست کامل دشمن و گرفتن انتقام خون رهبر شهیدمان در صحنه خواهند ماند.

حضور مستمر مردم در شهر‌های مختلف استان اصفهان ۶ ماهه شد حضوری که به صحنه‌ای برای نمایش همدلی، انسجام و همراهی اقشار مختلف مردم در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی تبدیل شده است.