معاون رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از رویکرد‌های نمادین در کلنگ‌زنی طرح ها، خواستار استقرار فوری پیمانکار و تجهیز کارگاه این طرح تا پایان هفته شد و از حمایت دولت برای تحقق این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حسین‌زاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده اظهار کرد: کلنگ‌زنی طرح‌ها نباید تشریفاتی باشد؛ بنابراین پیش از آغاز عملیات، استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه الزامی است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی استاندار گلستان برای اجرای طرح در دو مرحله افزود:با همکاری بخش خصوصی، مرحله نخست این طرح در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تقدیر از مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تصریح کرد: این معاونت در کنار استانداری گلستان، تمامی حمایت‌های لازم را برای تسهیل روند اجرایی این پروژه و تبدیل آن به الگویی موفق برای توسعه استان به کار خواهد گرفت.