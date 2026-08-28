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طرح ۴۰۰ میلیارد تومانی زهکشی و مهار آبهای سطحی فرودگاه شهدای ساری به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طرح زهکشی و مهار آبهای سطحی استریپ سطوح پروازی فرودگاه شهدای ساری با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید تا اقدامی مهم که در راستای ارتقای ایمنی و پایداری عملیات پروازی این فرودگاه باشد.
اجرای این طرح یکی از اقدامات زیرساختی مهم در حوزه حملونقل هوایی استان به شمار میرود که با هدف مدیریت روانآبها، جلوگیری از آبگرفتگی و صیانت از سطوح پروازی فرودگاه شهدای ساری اجرا شده است.
بهرهبرداری از این طرح در هفته دولت، جلوهای از تداوم روند توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی مازندران و تلاش برای ارتقای استانداردهای ایمنی فرودگاهی است.
فرودگاه شهدای ساری بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم ارتباطی استان، نقشی اساسی در جابهجایی مسافران، توسعه گردشگری، تسهیل ارتباطات اقتصادی و تقویت جایگاه مازندران در شبکه حملونقل کشور دارد.