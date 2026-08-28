به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی گفت: در راستای توسعه فضا‌های آموزشی، شهرداری‌های شهرستان متعهد به احداث و تحویل ۱۳ مدرسه به آموزش و پرورش شده‌اند که بر این اساس، شهرداری نسیم‌شهر احداث پنج مدرسه، شهرداری گلستان پنج مدرسه و شهرداری صالحیه نیز ساخت سه مدرسه را بر عهده دارند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و توان خود، در مسیر رفع کمبود فضا‌های آموزشی شهرستان همکاری کنند.

فرماندار شهرستان بهارستان با بیان اینکه قرار است تا پایان دولت ۴۱ قطعه زمین در اختیار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار گیرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تا پایان دولت دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ درصد از کمبود فضا‌های آموزشی شهرستان بهارستان برطرف و زمینه خروج بخش قابل توجهی از مدارس از وضعیت دوشیفتی فراهم شود.

در شهرستان ۸۰۰ هزار نفره بهارستان حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.