به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مسابقه، شرکت‌کنندگان در بخش اسلحه‌شناسی میزان شناخت و دقت خود را محک زدند و در مرحله امداد و نجات، مهارت‌های عملی و توانایی واکنش سریع در شرایط اضطراری را به نمایش گذاشتند.

بخش پایانی نیز به دل‌نوشته‌های شرکت‌کنندگان اختصاص داشت.

محسن بابایی، تهیه‌کننده مسابقه میدان‌یار گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، تقویت آمادگی عمومی و افزایش توان مردم برای مواجهه با شرایط بحران است؛ چرا که حفظ آمادگی و آموزش مهارت‌های لازم می‌تواند در مدیریت بهتر حوادث و کاهش آسیب‌ها نقش مؤثری داشته باشد.