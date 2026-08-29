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مسابقه میدانیار با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی مردم برای مواجهه با شرایط بحران این بار به میزبانی مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مسابقه، شرکتکنندگان در بخش اسلحهشناسی میزان شناخت و دقت خود را محک زدند و در مرحله امداد و نجات، مهارتهای عملی و توانایی واکنش سریع در شرایط اضطراری را به نمایش گذاشتند.
بخش پایانی نیز به دلنوشتههای شرکتکنندگان اختصاص داشت.
محسن بابایی، تهیهکننده مسابقه میدانیار گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، تقویت آمادگی عمومی و افزایش توان مردم برای مواجهه با شرایط بحران است؛ چرا که حفظ آمادگی و آموزش مهارتهای لازم میتواند در مدیریت بهتر حوادث و کاهش آسیبها نقش مؤثری داشته باشد.