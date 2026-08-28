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امام جمعه برزک:دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به دنبال کشاندن ایران به میدان جنگ اقتصادی و شناختی است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام تقی لطفی امام جمعه بخش برزک در خطبههای نماز در روستای ورکان گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به دنبال کشاندن ایران به میدان جنگ اقتصادی و شناختی است و در این شرایط، هم مردم و اصناف و تولیدکنندگان وظایفی بر عهده دارند و هم مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت: مردم، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان باید با حفظ تجارت، افزایش تولید، کنترل مصرف و بهویژه با جهاد در عرصه صرفهجویی، سنگر اقتصاد کشور را حفظ کنند.
لطفی همچنین خطاب به مسئولان گفت: مسئولان باید با مدیریت دقیق و هوشمندی کامل، مدیران اقتصادی ناکارآمد و نالایق را کنار گذاشته و از افراد لایق و کارآمد در حوزه اقتصادی استفاده کنند.
وی تزریق امید به جامعه را از دیگر وظایف مسئولان دانست و افزود: مسئولان باید از ناامید کردن مردم خودداری کنند و با مدیریت صحیح، نقش خود را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بهخوبی ایفا کنند.
امام جمعه بخش برزک با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف دفاع از کشور بیان کرد: بالغ بر ۱۸۰ شب، ملت تاریخی و تاریخساز ایران در سراسر کشور برای حفظ و حفاظت از ایران، استقلال، تمامیت ارضی، نظام و انقلاب اسلامی در خیابانها حضور داشتند.
وی با گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به برگزاری میز خدمت در نمازهای جمعه گفت: امیدوار هستیم هم مردم از میز خدمت استقبال کنند و مسئولان هم تلاش کنند خواسته قانونی مردم حل شود.