امام جمعه برزک:دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به دنبال کشاندن ایران به میدان جنگ اقتصادی و شناختی است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام تقی لطفی امام جمعه بخش برزک در خطبه‌های نماز در روستای ورکان گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به دنبال کشاندن ایران به میدان جنگ اقتصادی و شناختی است و در این شرایط، هم مردم و اصناف و تولیدکنندگان وظایفی بر عهده دارند و هم مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.

وی گفت: مردم، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان باید با حفظ تجارت، افزایش تولید، کنترل مصرف و به‌ویژه با جهاد در عرصه صرفه‌جویی، سنگر اقتصاد کشور را حفظ کنند.

لطفی همچنین خطاب به مسئولان گفت: مسئولان باید با مدیریت دقیق و هوشمندی کامل، مدیران اقتصادی ناکارآمد و نالایق را کنار گذاشته و از افراد لایق و کارآمد در حوزه اقتصادی استفاده کنند.

وی تزریق امید به جامعه را از دیگر وظایف مسئولان دانست و افزود: مسئولان باید از ناامید کردن مردم خودداری کنند و با مدیریت صحیح، نقش خود را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌خوبی ایفا کنند.

امام جمعه بخش برزک با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور بیان کرد: بالغ بر ۱۸۰ شب، ملت تاریخی و تاریخ‌ساز ایران در سراسر کشور برای حفظ و حفاظت از ایران، استقلال، تمامیت ارضی، نظام و انقلاب اسلامی در خیابان‌ها حضور داشتند.

وی با گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به برگزاری میز خدمت در نماز‌های جمعه گفت: امیدوار هستیم هم مردم از میز خدمت استقبال کنند و مسئولان هم تلاش کنند خواسته قانونی مردم حل شود.