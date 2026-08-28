سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی و دفاعی به سمتی که در میدان دیده شود، سوق داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره پشتیبانی دولت از نیروهای مسلح در دو جنگ اخیر، گفت: دولت چهاردهم در یک وضعیت تقریبا بحرانی و نیمه بحرانی در این دو سال قرار گرفت. وقوع دو جنگ تحمیلی و رخدادهایی که به تعبیری کودتای دی ماه بود و حوادث پرسرعتی که در منطقه و در ایران شکل گرفت. در واقع دولت در یک شرایط بسیار حساس و سرنوشت‌سازی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از انتظارات از دولت پشتیبانی حوزه‌های رزم و نیروهای مسلح بود، افزود: گستره جغرافیای جنگ تحمیلی رمضان و قبل از آن جنگ ۱۲ روزه تقریبا ۲۵ استان کشور را به نحوی با تجاوزات دشمن به صورت نقطه‌ای یا محدوده‌ای درگیر کرد. از طرف دیگر سرعت و حجم آتشی که دشمن با استفاده از ظرفیت‌های گسترده‌ای که در اختیار خود داشت و کشورهایی که از سرزمین آنها در منطقه استفاده کرد و حتی کشورهایی که به صورت پنهان پایگاه‌ها و ظرفیت‌هایشان را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونی قرار دادند. از طرف دیگر ما در یک مصاف نابرابر و نامتوازن قرار گرفته بودیم اما دشمن ناکام شد و با وجود بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های ممکن نظامی و غیرنظامی به اهداف خود نرسید.

سردار طلایی‌نیک گفت: دولت توانست با همه ظرفیت از نیروهای مسلح، ارتش و سپاه در میدان و تامین نیازهای قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) پشتیبانی و کمک کند.

وی اضافه کرد: دولت از یک سو باید کشور را از نظر معیشت و تامین نیازهای عمومی اداره می‌کرد تا کشور با اختلال در زندگی مردم مواجه نشود. هرچند فضا، فضای جنگی بود به هر حال آسیب‌ها و تهدیدات نظامی وجود داشت دشمن با جنایت‌های بسیار شدید باعث هموطنان ما شهید شدند یا آسیب ببینند.

سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه حمایت از مردم و در خدمت مردم بودن یکی از ماموریت‌های ملی دولت بود که به خوبی انجام شد، اظهار کرد: هرچند متغیرهایی مثل تورم، افزایش قیمت‌ها در شرایط جنگ پیش آمد اما مردم احساس کمبود، احساس عدم تامین نیازهای معیشتی و کالاهای اساسی نکردند و دولت حمایت‌های موثری هم در برخی مقاطع از مردم انجام داد، این به سرمایه اجتماعی دفاع مقدس خیلی کمک کرد و اینکه با یک پشتیبانی همه جانبه جریان جنگ ادامه پیدا کند.

دولت نیازهای خاص نیروهای مسلح را تامین کرد

طلایی نیک گفت: از طرف دیگر دولت نیازهای خاص نیروهای مسلح را هم عمدتاً از طریق وزارت دفاع با تامین تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام آمادی متناسب با نیاز و بضاعت و مقدورات انجام داد.

وی افزود: در مواردی شاید انتظار بیشتری وجود دارد، مثلاً بحث حقوق کارکنان نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی خیلی مطلوب نیست و نیاز به ارتقای جدی دارد که البته رئیس جمهور اخیراً خیلی روی این موضوع در نشستی که با وزارت دفاع داشت و حتی در جلسه اخیر هیأت دولت تاکید کرد و لایحه‌ای برای ساماندهی و ارتقای معیشت نیروهای مسلح در دولت در حال رسیدگی است.

دولت نیازهای خاص نیروهای مسلح را هم عمدتاً از طریق وزارت دفاع با تامین تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام آمادی که مورد نیاز نیروهای مسلح بود، متناسب با نیاز و بضاعت و مقدورات انجام داد.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: البته منابعی را امسال دولت و مجلس فعلاً در حد موقت برای توجه به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی اختصاص دادند، پیش بینی می‌شود این لایحه بعد از فرایند تصویب در دولت و مجلس از ابتدای سال آینده اجرایی شود بتواند گشایش بیشتر و بهتری را نسبت به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهایی که با تمام وجود فداکارانه، شجاعانه و با ایمان و قرار دادن جان شان در جهت فداکاری به مردم و فدای ملت شدن و فدای کشور شدن در میدان هستند ایجاد شود، امیدواریم این هم پیش برود و پشتیبانی‌های دولت کامل و کامل‌تر شود.

صنعت دفاعی؛ از ذخیره راهبردی تا جهش فناوری

طلایی‌نیک درباره درس های صنعت دفاعی از دو جنگ اخیر گفت: هر جنگی و رویداد مهمی آثار خسارت بار و زیان باری دارد و توام فرصت‌های جدید ایجاد می‌کند.

وی افزود: جنگ تحمیلی که آمریکا و رژیم صهیونی بر ایران، منطقه و حتی بر ملت خودشان تحمیل کردند، خسارت‌ها و پیامدهای گوناگونی برای ایران هم داشت اما به موازات خسارت‌ها و پیامدها، فرصت‌های بسیار ارزشمندی هم ایجاد کرد که اگر هوشمندانه فرصت‌های ناشی از روند جنگ را مدیریت کنیم و برآن متمرکز شویم می‌تواند تحولات تعالی بخشی را در آینده ایران ما داشته باشد.

سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرد: به طور مثال این پیامدها فرصت‌هایی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی، زیرساختی، بین المللی و حتی مدیریتی ایجاد کرد چون شرایط جنگ میدان آزمون و آزمودنی‌ها است.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: صنعت دفاعی از قبل با توجه به تدابیر و سازوکار و ساختاری که با هدایت امام شهید پیش‌بینی شده بود و همچنین با کمک‌های دولت از سال‌های گذشته و با توجه به انتظارات فرماندهان و نیروهای مسلح توانست یک ذخیره راهبردی تسلیحاتی، تجهیزاتی و مهمات برای نیروهای مسلح فراهم کند که اثر آن را در جنگ دیدید. بطوریکه دور عملیات‌ها و دفاع موثر نیروهای مسلح ایران مقابل دشمنان به گونه‌ای شد که آنها ناگزیر به توقف و پیگیری و اصرار بر آتش بس شدند.

وی گفت: البته در جریان جنگ با توجه به مصرف تسلیحات و تجهیزات، نیاز به جایگزینی بود چرا که این ذخیره راهبردی همیشه باید در سطح قابل قبول و موثری برای بازدارندگی و کمک به نیازهای احتمالی آینده باشد.

فعالیت ۹۳۰۰ شرکت در شبکه صنعت دفاعی

سخنگوی وزارت دفاع درباره مردمی‌سازی صنعت دفاعی گفت: دو سوم صنعت دفاعی ما توسط شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در زمینه تولید قطعات، مواد اولیه و زیر سامانه‌ها فعالیت می‌کنند.

سردار طلایی‌نیک درباره استفاده گسترده از شبکه شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی گفت: حدود ۹۳۰۰ شرکت امکانی را فراهم کرد که با وجود اینکه برخی کارخانجات آسیب دیدند این شبکه پشتیبان و گسترده ملی صنعت دفاعی را به حدی در جریان جنگ فعال نگه داشت که تولید تسلیحات و تجهیزات متوقف نشد. در برخی تسلیحات و تجهیزات و مهمات ما چند برابر بیش از جنگ رمضان تولید محصول دفاعی با قیمت بسیار پایین‌تر از تسلیحات و تجهیزات مشابهی که در خارج تولید می شود داشتیم.

وی گفت: صنعت دفاعی با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشت و تجربه ارزشمندی که در جریان دفاع مقدس رمضان کسب کرد، امروز در یک فرایند جهش فناوری و ارتقای صنعت دفاعی در ابعاد کمی و کیفی قرار دارد. این روند به گونه‌ای است که ما در برخی تسلیحاتی مثل موشک‌های دوربرد، کروز، پهپادها و مسلح کردن پهپادهای شناسایی، رزمی و عملیاتی در آینده از این سطحی که الان قرار داریم میان کشورهای پیشرفته دنیا، جایگاه برتر را خواهیم داشت که می‌تواند علاوه بر تامین نیازهای دفاعی کشور، صادرات دفاعی را هم ارتقا دهد.

سخنگوی وزارت دفاع درباره استفاده مجموعه وزارت دفاع از اندیشه‌های راهبردی شهید نصیرزاده در جنگ ۴۰ روزه گفت: اگر چه دوره وزارت سرلشکر خلبان نصیرزاده عزیز در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت چهاردهم ۱۸ ماه بود اما با وجود کوتاه بودن دوره با توجه به شخصیت و روحیه و رویکردی که این شهید داشت برخی رویکردها را در وزارت دفاع پایه گذاری کرد که آثار آن را کاملاً در جنگ رمضان احساس کردیم.

وی افزود: شهید نصیرزاده متخصص بود و تجربه عملیاتی، فرماندهی و مدیریتی داشت و از طرف دیگر به شدت به حوزه‌های راهبردی و فناوری توجه ویژه‌ داشت. در ۱۸ ماه وزارت شهید نصیرزاده تسلیح پهپادهای ما در اولویت قرار گرفت که بخشی از آنها در همین جنگ رمضان استفاده شد و بخشی هم در حال ارتقاء است. این روند از دوره شهید نصیرزاده تقریباً نقطه عطفی بود که متحول شد.

سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرد: شهید نصیرزاده نگاه راهبردی و جامعی در مورد توسعه ظرفیت موشکی و پشتیبانی از تولید موشک های بردبلند تا میان برد و برد کوتاه و کروز تولید شده در وزارت دفاع و حتی پشتیبانی تولید برخی تسلیحات ارتش و سپاه داشت.

سردار طلایی نیک گفت: او روحیه جهادی و آرایش جنگی را در وزارت دفاع پایه‌ریزی کرد که در ارتقای آمادگی‌های ما برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری‌هایی که وزارت دفاع از مجموعه دولت و نقش آفرینی دولت در دفاع مقدس رمضان داشت تاثیرگذار بود.

وی یادآور شد: شهید نصیرزاده روحیه مردمی، منش اخلاقی و فضیلت اخلاقی بسیار بالایی داشت. آثار شخصیتی و اثر و الهام بخشی شخصیت این شهید بزرگوار میان همه همکاران ما کاملاً مشهود است. برخی طراحی‌هایی که شهید نصیرزاده در حوزه پدافندی مخصوصاً مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌ها هدایت و راهبری کردند خیلی موثر واقع شد.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه و در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه بیش از ۲۰ برابر، نیروهای مسلح، ارتش و سپاه با پشتیبانی‌های گوناگون و با حمایت‌های وزارت دفاع و پیگیری‌هایی که از زمان شهید نصیرزاده شروع شده بود موفق شدند دشمن را آسیب پذیر کنند.

بازآفرینی ظرفیت‌های وزارت دفاع برای جهش فناوری

سردار طلایی‌نیک درباره ظرفیت‌های وزارت دفاع برای پشتیبانی نیروی مسلح در جنگ احتمالی آینده اظهار کرد: بازآفرینی ظرفیت‌های وزارت دفاع به موازات تامین نیازهای جاری نیروهای مسلح در تسلیحات، تجهیزات و مهمات با رویکرد بهره گیری از تجارب دو جنگ تحمیلی اخیر و با توجه به برآورد تهدیدات احتمالی آینده و همچنین نقش آفرینی نخبگان در مراکز علمی تحقیقاتی در دستور کار و اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع با همکاری معاونین و مدیران ارشد وزارت دفاع و یک جامعه خبره و مجرب و با هدایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح سردار عبداللهی و با حمایت‌های دولت و رئیس‌جمهور، قرارگاه بازآفرینی، ظرفیت‌های وزارت دفاع را برای جهش فناوری و تقویت تولید دنبال می‌کنند.

بازآفرینی ظرفیت‌های وزارت دفاع به موازات تامین نیاز‌های جاری نیرو‌های مسلح در تسلیحات، تجهیزات و مهمات با رویکرد بهره گیری از تجارب دو جنگ تحمیلی اخیر و با توجه به برآورد تهدیدات احتمالی آینده و همچنین نقش آفرینی نخبگان در مراکز علمی تحقیقاتی در دستور کار است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: ما از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان تقریبا میزان تولیدمان با مشارکت خود نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و شرکت های خصوصی و دانش بنیان بیش از دو برابر شد و در حال حاضر برخی محصولات و نیازهایی که برای ارتقای‌ قدرت بازدارندگی و همچنین تامین نیازهای احتمالی آینده وجود دارد با هدف‌گذاری چند برابر در صنعت دفاعی دنبال می‌شود.

سردار طلایی‌نیک با یادآور شد: روی اقتصادی کردن هزینه تولید تسلیحات و تجهیزات و مهمات متمرکز شده‌ایم به گونه‌ای که بین یک تا ۲۰ برابر هزینه تولید برخی تسلیحات و تجهیزات و مهمات ما نسبت به مشابه خارجی آن پایین‌تر است. با توجه به اینکه دولت باید بودجه و منابع ملی را برای تأمین نیازهای معیشت، سلامت، آموزش، اجتماعی و بخش‌های مختلفی که وجود دارد صرف کند بنابراین سهم معینی برای بخش دفاع در نظر گرفته می‌شود و با این سهم معین توانسته‌ایم در جنگ فناوری و در نبرد نامتقارن اثربخشی بیشتری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: دشمن از حجم آتش و تسلیحات و تجهیزات بیشتری استفاده کرد اما اثربخشی تسلیحات و تجهیزات و تاکتیک‌ها و راهبردهایی که رزمندگان ما استفاده کردند بیشتر بود چرا که هدف گذاری ما بر مبنای اثربخشی و بهره‌وری بالا دنبال می‌شد و توانستیم غلبه میدانی و پیروزی در میدان را برای ایران به دست بیاوریم.

سخنگوی وزارت دفاع یادآور شد: البته میادین جنگ را باید کامل ببینیم. میدان نظامی، میدان اجتماعی که همان حضور مردم است، میدان خدمت و پشتیبانی که دولت انجام می‌دهد، میدان دیپلماسی و رسانه، این ۵ میدان توانستند سرنوشت جنگ را در جهت ناکامی دشمن و روند پیروزی ملت ایران رقم بزنند.

صادرات تسلیحات پس از تامین نیازهای داخلی

سردار طلایی نیک درباره تقاضای کشورهای دیگر برای خرید تسلیحات ایرانی گفت: تا قبل از وقوع دو جنگ تحمیلی اخیر صادراتمان در حال رشد و افزایش بود. به خصوص تا قبل از جنگ رمضان، این روند افزایشی بود و تقاضاهای متعدد از کشورهای مختلف جهان یعنی از قاره‌های مختلف برای دریافت تسلیحات داشتیم. بعد از وقوع جنگ رمضان اولویت‌مان، اول تامین نیازهای نیروهای مسلح خودمان است و مازاد آن را متناسب با تقاضاها و امکان صادرات دنبال می‌کنیم. به هر حال در زمان جنگ صادرات تابع مازاد بودن است در واقع به میزان مازاد، صادرات انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت دفاع درباره مهندسی معکوس و کپی بمب‌های سنگرشکن، هواگردها و پهپادهای دشمن، تصریح کرد: جامعه علمی و دفاعی ما از مرحله کپی برداری و مهندسی معکوس فراتر رفته است و حتی در برخی حوزه‌ها و فناوری‌های تولید پهپادها و موشک‌های بالستیک نیازی به مهندسی معکوس یا کپی برداری نداریم.

سردار طلایی نیک افزود: دشمن و برخی کشورهای خارجی قبل از جنگ رمضان اعلام کردند که ما از برخی نمونه‌های پهپادی و تسلیحاتی ایران کپی برداری می‌کنیم بنابراین آنها دارند مهندسی معکوس و کپی برداری انجام می دهند.

وی تاکید کرد: اما در برخی موارد نیاز به ارتقای فناوری و تولیدی داریم. با توجه به این که صنایع دفاعی ما دارای ساختار چند وجهی است بنابراین در حوزه دریایی، زمینی، هوافضا، هوایی و پدافند اولویت‌هایی تعیین شده که تمرکز روی برخی محصولات بیشتر است ضمن آنکه تنوع تولید تسلیحات و مهمات در صنایع دفاعی ما به علت خودکفایی بالای ۹۰ درصد است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: ما بیش از هزار نوع سلاح، تجهیزات و مهمات تولید داخلی داریم که این تولید موجب شده که ۹۰ درصد وابستگی قبل از انقلاب را به ۹۰ درصد خوداتکایی برساند. از طرف دیگر ما برای تولید محصولات از آخرین یافته‌های علمی و فناورانه و ظرفیت داخلی استفاده می کنیم و در مواردی هم که نیاز باشد همکاری‌هایی با خارج از کشور صورت می‌گیرد.

شگفتانه‌ها در میدان دیده خواهد شد

سردار طلایی نیک درباره اینکه اگر دشمن حماقت کند شگفتانه‌هایی برای دشمن داریم گفت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی و دفاعی به سمتی که در میدان دیده شود، سوق داده‌اند. در جنگ‌های اخیر هم شگفتانه‌ها در میدان دیده شده است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین شگفتانه‌ها این بود که دشمن یک محاسبات غلط و برآورد اشتباهی از میزان پایداری داشت، افزود: فکر می‌کردند همان روزهای اول میزان تاب آوری و پایداری ما در عرصه صنعت دفاعی، نیروهای مسلح، حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، دولت و حاکمیت فرو می‌ریزد اما کاملاً برعکس شد، یعنی امروز جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و نیروهای مسلح و صنایع دفاعی خیلی قوی‌تر از قبل از جنگ تحمیلی رمضان هستند. این محاسبات غلط دشمن ناشی از همین تاب آوری و پایداری بود همین شعاری که دولت برای خود انتخاب کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: با تجربه‌ای که در ۸ سال دفاع مقدس و در جنگ های اخیر داشتیم یکی از راهبردها اصل یادگیری است؛ اصل یادگیری به این معنا که در حین جنگ و در تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و راهبردی و تکنیکی مدام ارتقای یادگیری، مهارت، تاکتیک و تکنیک و راهبرد داریم.

شگفتانه‌های تسلیحاتی، تجهیزاتی، تکنیکی و تاکتیکی هم برای رعایت اصل غافلگیری تدارک دیده شده که در میدان دیده خواهد شد.

سردار طلایی نیک افزود: یکی دیگر از شگفتانه‌ها این بود که جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان، نیروهای مسلح و صنعت دفاعی ایران در میدان هم به لحاظ نیروی دفاعی، هم به لحاظ پشتیبانی و تسلیحات دفاعی کم نیاورد، با وجود تدارکی که دشمن دیده بود ما با کمبود مواجه نشدیم بنابراین این مقاومت بزرگترین شگفتانه حوزه صنعت دفاعی بود.

وی تاکید کرد: شگفتانه‌های تسلیحاتی، تجهیزاتی، تکنیکی و تاکتیکی هم برای رعایت اصل غافلگیری تدارک دیده شده که در میدان دیده خواهد شد.

دکترین دفاع ترکیبی و بازدارندگی فعال

سخنگوی وزارت دفاع درباره اینکه جنگ سومی که اخیراً اتفاق افتاد و برخی به آن جنگ ۱۵ روزه می‌گویند آیا باعث شد تغییری در دکترین دفاعی کشور رخ دهد؟ اظهار کرد: در حوزه میدانی و عملیاتی متناسب با تغییر محیط میدان جنگ و تحولاتی که در منطقه و جبهه مقابل انجام می‌شود، فرماندهی جنگ در ارتش، سپاه و در سطح عالی‌تر فرماندهی قرارگاه حضرت خاتم الانبیا تغییرات تاکتیکی و استراتژیکی عملیاتی را اعمال می‌کنند بنابراین متناسب با تغییرات در وزارت دفاع، پشتیبانی‌ها را انجام می‌دهیم.

سردار طلایی‌نیک افزود: راهبرد پشتیبانی تابع راهبرد عملیات و راهبرد کلان دفاعی و قرارگاه جنگ است. اولویت‌ها از طریق قرارگاه خاتم و اعلام نیازهایی که نیروهای ارتش و سپاه در میدان دارند برای ما تعیین می‌شود. دکترین اصلی در این دفاع مقدس ترکیبی و نامتقارن بود. از یک سو حفظ و افزایش عوامل و مؤلفه‌های بازدارندگی فعال و از سوی دیگر مقابله رویکرد تهاجمی دفاعی یعنی با هدف دفاع اما استفاده از رویکردهای تهاجمی برای اینکه دشمن ابتکار عمل را در اختیار نداشته باشد.

تعداد شهدای وزارت دفاع در دفاع مقدس رمضان نصف جنگ ۱۲ روزه بود

وی درباره آمار شهدای وزارت دفاع گفت: شهدای ما در دفاع مقدس رمضان با وجود اینکه از نظر مدت چند برابر جنگ ۱۲ روزه بود و از نظر شدت جنگ هم شدیدتر بود اما تعداد شهدای ما نصف تعداد شهدای جنگ ۱۲ روزه بود. تقویت برخی حوزه‌های پدافندی به ویژه پدافند ضد پهپادهای پیشرفته و راهبردی. دشمن را ناکام گذاشت. از طرف دیگر تدابیر تجربه شده‌ بعد از جنگ ۱۲ روزه توانست تعداد شهدا را به شدت کاهش دهد. اصلی‌ترین قابلیت وزارت دفاع سرمایه انسانی است که حفظ شده است.

سخنگوی وزارت دفاع درباره اولویت‌های لازم برای نقش آفرینی دولت در کشور با توجه به وضعیت جنگی فعلی گفت: فرصت‌های خوبی با وجود فشارها، محدودیت‌ها و خسارت‌هایی که ناشی از این جنگ هم برای دولت، هم مردم به وجود آمد پیش آمد. اراده دولت این است که مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه ملی ما مورد حمایت ویژه قرار گیرند. بر همین اساس هر آنچه که دولت در اختیار دارد بسیج کرده تا مشکلاتی که ناشی از جنگ برای مردم بوجود آمده را کم کن دو البته قبل از جنگ هم برخی مشکلات وجود داشت. این رویکرد مستلزم یک رویکرد مشارکتی است یعنی باید مشارکت ملی در کشور شکل بگیرد.

شهدای ما در دفاع مقدس رمضان با وجود اینکه از نظر مدت چند برابر جنگ ۱۲ روزه بود و از نظر شدت جنگ هم شدیدتر بود اما تعداد شهدای ما نصف تعداد شهدای جنگ ۱۲ روزه بود.

سردار طلایی نیک افزود: ما در وزارت دفاع مشارکت ملی ـ دفاعی را به عنوان یک راهبرد قطعی و موفق دنبال می‌کنیم. بنابراین مشارکت ملی در بخش‌های گوناگون دولت، وزارتخانه ها و برنامه های دولت دنبال شود. در بحث استفاده از انرژی خورشیدی و غیر فسیلی که در رویکرد موفق دولت دنبال می‌شود، ناشی از مشارکت بخش خصوصی، حوزه‌های غیردولتی با محوریت دولت است.

وی گفت: بنابراین دولت در همه عرصه‌ها نیازمند یک تحول تعالی بخش برای استفاده از فرصت‌های ناشی از ارتقای انگیزه اجتماعی برای رفع مشکلات، کاهش برخی مسائل، مدیریت و ارتقای سطح زندگی و معیشت و پیشرفت کشور است. البته نمونه‌های موفق زیادی هم داریم و این اراده در مجموعه ارکان نظام با محوریت رهبر انقلاب اسلامی و با اهتمام رئیس جمهور وجود دارد، فقط نیاز به توسعه برنامه داریم؛ برنامه‌های مشارکت پایه باید بر برنامه‌هایی که صرفاً از طریق دستگاه دولتی و دستگاه‌های اجرایی انجام شود باید غلبه پیدا کند

سخنگوی وزارت دفاع اضافه کرد: هر مقداری ما بتوانیم فضا و ظرفیت و زمینه برای مشارکت مردم، بخش خصوصی و حوزه‌های اجتماعی ایجاد کنیم موفق‌تر هستیم و سرعت پیشرفت و غلبه‌ ما بر برخی مشکلات و مسائلی که بعضاً مردم نارضایتی دارند محقق خواهد شد.

سردار طلایی نیک اظهار کرد: ما از یک سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به قبل از دفاع مقدس رمضان در کشور برخوردار هستیم. بهره گیری از این سرمایه اجتماعی که یکی از شاخص‌های آن اعتماد به مشارکت و وفاق و همدلی است که رئیس جمهور بر آن تاکید دارند، این سرمایه اجتماعی باید امروز به عنوان پشتوانه برنامه‌های ملی و بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مردمی در جهت اهدافی قرار بگیرد که دولت به عنوان برنامه هفتم پیشرفت تعریف کرده است.

عملکرد ایرنا به عنوان یک ظرفیت ملی

سردار طلایی‌نیک در بخش پایانی سخنان خود درباره خبرگزاری جمهوری اسلامی و مجموعه حوزه رسانه‌ای ایرنا گفت: خبرگزاری ایرنا و مجموعه حوزه رسانه‌ای ایرنا هم به لحاظ فناوری، هم به لحاظ نوع ارتباط با مخاطب تحول پیدا کرده است. از یک رویکرد سنتی قدیمی، امروز چند رسانه‌ای شده و توانسته هم به صورت روزنامه و هم به صورت الکترونیکی، تلویزیونی و مجازی، ساز و کارها را فراهم کند که یک ظرفیت ملی قابل تقدیر است.

وی اظهار کرد: اگر نگاه منصفانه‌ای به ایرنا داشته باشیم توانست در جریان دفاع مقدس رمضان و سایر رویدادهای قبلی نقش و سهم موثری را در بین جامعه رسانه‌ای برای ارتباط با مخاطب و اطلاع رسانی موثر داشته باشد. اعتبار و اثربخشی و قدمت رسانه‌ای ایرنا زمینه رشد و ارتقای بیشتر رو در آینده داد.