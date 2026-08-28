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آیین کلنگزنی زمین پایگاه امداد شهری جمعیت هلال احمر بوانات با اعتبار اولیه ۴ میلیارد ریال در این شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال احمر بوانات گفت: آیین کلنگزنی زمین پایگاه امداد شهری جمعیت هلال احمر بوانات با اعتبار اولیه ۴ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۹۰ مترمربع در شهرستان بوانات برگزار شد.
سجاد رضاییزاده افزود: این طرح در راستای تقویت زنجیره امداد و نجات، تسریع در پاسخگویی به حوادث و بحرانها و ارتقای توان امدادی این شهرستان است.
او با بیان مساحت ۲ هزار و ۹۹۰ مترمربعی زمین این پایگاه ادامه داد: ساختمان اداری پایگاه در زیربنایی به مساحت ۳۶۵ مترمربع احداث میشود.
رضاییزاده با تأکید بر اهمیت استراتژیک احداث پایگاه امداد شهری بیان کرد: ایجاد این پایگاه نقش مهمی در کاهش زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حوادث، امدادرسانی بهموقع به حادثهدیدگان درونشهری و جادههای اصلی و همچنین پشتیبانی از عملیاتهای امدادی در شهرستان بوانات خواهد داشت.
او اعتبار اولیه این طرح را ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی اعلام کرد و گفت: برای تکمیل و اجرای کامل طرح به ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رئیس جمعیت هلال احمر بوانات ابراز امیدواری کرد و گفت: با پیگیری مستمر و همافزایی دستگاههای مربوط، عملیات اجرایی این طرح با سرعت مناسبی پیش برود و این پایگاه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
رضاییزاده بیان کرد: راهاندازی این پایگاه گامی مؤثر برای کاهش زمان امدادرسانی، حفظ جان حادثهدیدگان و ارتقای سطح ایمنی و آمادگی شهرستان بوانات دارد.