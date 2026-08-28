شهردار یاسوج از بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی تا ۲۰ شهریور و افتتاح بلوار شهدای اقتدار و آغاز مرحله دوم این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا از تعیین تکلیف آخرین ملک واقع در مسیر بلوار جمهوری اسلامی و همچنین افتتاح بلوار شهدای اقتدار و آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح خبر داد.

آشنا با اشاره به روند تعریض و بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی افزود: این طرح با هدف رفع ترافیک، بهبود عبور و مرور و در پاسخ به درخواست‌های مکرر شهروندان یاسوجی در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با همت همکاران در معاونت‌های مختلف شهرداری به مرحله اجرا رسید.

شهردار یاسوج مهمترین چالش این طرح را مسائل حقوقی با مالکان محلی عنوان کرد و افزود: حوزه حقوقی شهرداری بیش از یک سال درگیر این موضوع بود و با وجود اینکه آرای قضایی برای تخریب برخی املاک وجود داشت، رویکرد شهرداری بر تکریم مالکان و توافق مسالمت‌آمیز استوار بود که خوشبختانه با رعایت حقوق مالکان این موضوع به سرانجام رسید.

وی از توافق نهایی با آخرین مالک واقع در ورودی این معبر خبر داد و تصریح کرد: روز گذشته، پنجم شهریور، توافق نهایی با آخرین مالک انجام شد و امروز، ششم شهریور، ماشین‌آلات راهسازی برای تخریب واحد مسکونی باقی‌مانده در محل مستقر شده‌اند.

آشنا تأکید کرد: با تخریب این واحد مسکونی، مسیر تردد در این محور بازگشایی خواهد شد و امیدواریم بازگشایی کامل بلوار جمهوری اسلامی قبل از ۲۰ شهریور و نهایتاً تا این تاریخ انجام شود.

وی همچنین از اجرای اقدامات زیباسازی این محور خبر داد و گفت: اقدامات زیباسازی نیز همزمان توسط معاونت مربوطه دنبال خواهد شد.

شهردار یاسوج درباره چهار واحد تجاری کوچک واقع در خروجی این محور نیز اضافه کرد: رایزنی با مالکان این واحدها در حال انجام است و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده بتوانیم با آنها نیز به توافق برسیم.

وی با بیان اینکه حتی در شرایط فعلی نیز بخش قابل توجهی از مشکل ترافیکی این محدوده برطرف خواهد شد، گفت: با اتصال بلوار جمهوری اسلامی به بلوار ابوذر، بیش از ۹۰ درصد گره ترافیکی این منطقه برطرف می‌شود و مردم شاهد روان‌سازی قابل توجه تردد خواهند بود.

آشنا از افتتاح رسمی بلوار شهدای اقتدار همزمان با برگزاری مراسم وبیناری با حضور رئیس‌جمهور و هیات دولت خبر داد و افزود: مرحله نخست این بلوار تکمیل شده و این طرح در مراسم وبیناری افتتاح می شود.

وی ادامه داد: فردا نیز با دعوت از مردم شریف یاسوج، بهره‌برداری نمادین از بلوار شهدای اقتدار انجام می شود.

آشنا از آغاز مرحله بعدی توسعه این محور خبر داد و گفت: کلنگ مرحله دوم بلوار شهدای اقتدار نیز فردا یا پس‌فردا به طول یک و نیم کیلومتر بر زمین زده خواهد شد.