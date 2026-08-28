امام جمعه تیران بر خدمت به مردم و تامین نیاز‌های اساسی معیشتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سید محمود بنی جمالی امام جمعه شهرستان تیران و کرون در خطبه‌های نماز جمعه شهر تیران گفت: وحدت و همبستگی ملت ایران، دشمن را در جنگ نظامی شکست داد و امروز در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهند خورد.

بنی جمالی افزود: اتحاد ملت با مسئولان، دشمن را به یاس و نا امیدی فرو برده و نیاز است با حفظ اتحاد تا نابودی دشمن پیش برویم.

امام جمعه تیران افزود:با همبستگی ملت ایران دشمنان ناامید شده‌اند.