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امام جمعه تیران بر خدمت به مردم و تامین نیازهای اساسی معیشتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سید محمود بنی جمالی امام جمعه شهرستان تیران و کرون در خطبههای نماز جمعه شهر تیران گفت: وحدت و همبستگی ملت ایران، دشمن را در جنگ نظامی شکست داد و امروز در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهند خورد.
بنی جمالی افزود: اتحاد ملت با مسئولان، دشمن را به یاس و نا امیدی فرو برده و نیاز است با حفظ اتحاد تا نابودی دشمن پیش برویم.
امام جمعه تیران افزود:با همبستگی ملت ایران دشمنان ناامید شدهاند.