به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه لاریجان در خطبه‌های امروز نماز جمعه این بخش، با تبریک فرا رسیدن هفدهم ربیع الأول سالروز میلاد نبی گرامی إسلام گفت: سیرۀ پیامبر أکرم (ص) بر پایۀ مدارا، گذشت و تعاملِ إنسانی استوار بود.

حجت الاسلام شکری افزود: نمونه روشن آن را میتوان در فتح مکه مشاهده کرد جایی که پیامبر (ص) بسیاری از أفرادی را که سال‌ها به ایشان آزار رسانده بودند بخشید. جامعۀ إمروز هم بیش از هر زمان دیگری به حاکم شدنِ أخلاق محمدی، رأفت در خانواده، گذشت در روابطِ إجتماعی و رعایتِ إنصاف در معاملات نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات حال حاضر ایران و منطقه اشاره کرده و گفت: وابستگیِ إقتصادِ جهانی به هرمز، محدودیتِ ظرفیتِ خطوط جایگزین کشور‌های عربی، أفزایشِ هزینۀ إنرژی، نقشِ چین، جغرافیای زمینی ایران و امکان سازگاری تدریجی شبکۀ تجارت، مهمترین عواملی هستند که بازدۀ محاصره را در طولِ زمان کاهش می‌دهند و ایران م یتواند از این زمان برای کاهشِ آسیب پذیری خود إستفاده کند.

حجت الاسلام شکری به تداوم میدانداری مردم در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: صد و هشتاد شب مردمِ إیران پدیده‌ای تاریخی در بستر بلوغ فرهنگ انقلاب إسلامی ثبت کرده‌اند و این حضورِ خیابانی ثابت کرد که در نظام محاسباتی إیران، خیابان نه جایگاه فروپاشی که لنگر ثُبات و بَسطِ نظام در جنگِ تمام عیار است.

او افزود: مردم با هوشمندی تاریخی خود دو راهبرد دشمن یعنی هسته‌های اغتشاش و فشار سازش طلبانه را خنثی کردند.