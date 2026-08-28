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با حضور رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در زندان ارومیه به مطالبات ۱۵۰ مددجو رسیدگی و با آزادی ۲۰ زندانی نیازمند با بهرهمندی از ارفاقات قانونی و کمکهای خیران ستاد دیه و انجمن حمایت موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدعلینژاد، رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، در دومین روز کاری خود پس از آغاز مسئولیت جدید، با حضور در زندان ارومیه و دیدار چهرهبهچهره با ۱۵۰ مددجو، ضمن بررسی درخواستها و مسائل قضایی آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با همراهی مجیدی، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی، مدیر زندان ارومیه، مسئولان ستاد دیه استان و انجمن حمایت زندانیان ارومیه، از بخشهای مختلف زندان ارومیه بازدید کرد.
این بازدید میدانی که بیش از دو ساعت به طول انجامید، از ساعت ۱۷ آغاز شد و در جریان آن، رئیسکل دادگستری استان و دادستان مرکز استان با حضور در حسینیه زندان، بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره به درخواستهای ۱۵۰ نفر از مددجویان رسیدگی کردند. در این دیدار، مسائل قضایی، درخواستهای مرتبط با ارفاقات قانونی، وضعیت محکومان مالی، زندانیان تحت قرار و پروندههای نیازمند پیگیری، مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی صادر شد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی همچنین از بندهای پذیرش و موقت، سالن ملاقات عمومی و تلفنی، آسایشگاهها، بند محکومان مالی، بند محکومان جرایم مواد مخدر، بخش متادوندرمانی و بند جرایم خاص بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت زیستی مددجویان، شرایط بهداشتی و رفاهی، امکانات موجود در بندها و نحوه ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی بهصورت میدانی پایش شد. وی ضمن ابراز رضایت از توجه مسئولان زندان ارومیه به رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی زندانیان، از تلاشهای مجموعه مدیریتی و کارکنان زندان تقدیر کرد.
بازدید از فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی، کلاسهای مهارتآموزی و برنامههای آموزش معارف قرآنی از دیگر بخشهای این برنامه بود. رئیسکل دادگستری استان بر تقویت رویکردهای اصلاحی، تربیتی و بازاجتماعیکردن زندانیان تأکید کرد.
وی با اشاره به هفته وحدت و در آستانه میلاد فرخنده حضرت رسول اکرم (ص)، بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، تشکیل کارگروههای تخصصی برای صدور آرای اعسار، تعیینتکلیف پروندههای معوق و کثیر الشاکی همچنین رسیدگی به جرایم تعهدات ارزی و رفع مشکلات زندانیان تحت قرار تأکید کرد.
در پایان این بازدید، ۲۰ زندانی نیازمند با بهرهمندی از ارفاقات قانونی و کمکهای خیران ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان ارومیه آزاد شدند.