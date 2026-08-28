پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خور و بیابانک: وحدت و انسجام مردم از عوامل مهم شکست و ناامیدی دشمنان است و حفظ این وحدت از جمله رهنمودهای رهبر شهید انقلاب بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه شهرستان خوروبیابانک در خطبههای نماز جمعه شهر خور گفت: وحدت و انسجام مردم از عوامل مهم شکست و ناامیدی دشمنان است و حفظ این وحدت از جمله رهنمودهای رهبر شهید انقلاب بود.
حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: از نخستین شب اعلام خبر شهادت «قائد امت»، خیابانها مملو از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم شد و نهتنها آشوب و اغتشاشی شکل نگرفت، بلکه یک حفاظت مدنی بیسابقه برای حفظ نظام برآمده از اسلام شکل گرفت.
وی افزود: مردم با حضور هوشمندانه خود نشان دادند که در بزنگاههای حساس، پای آرمانها، امنیت و ثبات کشور ایستادهاند و خیابانها در آن مقطع به لنگرگاه ثبات کشور و نظام اسلامی تبدیل شد.
حجتالاسلام رمضانی گفت: دشمنان همواره تلاش میکنند با ایجاد اختلاف، دوقطبیسازی و القای ناامیدی، میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری خود بار دیگر نقشههای دشمنان را خنثی کردند و نشان دادند که سرمایه اجتماعی و همراهی مردم، مهمترین پشتوانه کشور در برابر توطئههاست.